Κέιτ Μίντλετον: Η στιγμή που ο τζέντλεμαν Τομ Κρουζ της κράτησε το χέρι για να κατέβει τα σκαλιά στην πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο

Ο Τομ Κρουζ έδωσε το χέρι του στην Κέιτ Μίντλετον για να τη βοηθήσει να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου, σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger», στο Λονδίνο. Με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο πλευρό της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνάντησε ξανά τον ηθοποιό στο κόκκινο χαλί, τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick».
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, πήγαν στην πρεμιέρας της ταινίας «Digger» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Το βασιλικό ζεύγος εντυπωσίασε το πλήθος κατά την άφιξή του στο Odeon Luxe, στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, με τον Τομ Κρουζ να τους υποδέχεται.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όπως ήταν φυσικό, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία επέλεξε για την πρεμιέρα της νέας ταινίας να ντυθεί στα μωβ, ένα χρώμα που συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια με τη βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα μακρύ, μωβ φόρεμα της Henny Packham, με ημιδιάφανα μανίκια και μια μικρή ουρά.
Το λουκ της ολοκλήρωσε με το κολιέ Amethyst Sautoir της βασίλισσας Ελισάβετ και τα σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
Όσο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ήταν ιδιαίτερα κομψός με παπιγιόν και βελούδινο σακάκι, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Τομ Κρουζ, που το χαρακτήρισε «υπέροχο σακάκι».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τζέντλεμαν ο Τομ Κρουζ
Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκαν ξανά με τον φίλο τους και πρωταγωνιστή της ταινίας, Τομ Κρουζ. «Απλώς τους λατρεύω. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τρέφω μεγάλο σεβασμό για αυτούς» είπε ο χολιγουντιανός σταρ.
Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στην πρεμιέρα και έδειχνε κομψός με σμόκιν και γυαλιά ηλίου.
Στη χθεσινή πρεμιέρα, ο Τομ Κρουζ φρόντισε να δείξει και πάλι πόσο τζέντλεμαν είναι, συνοδεύοντας την πριγκίπισσα της Ουαλίας και την κράταγε από το χέρι για να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου.
Tom Cruise being quite the gentleman as he escorts the Princess of Wales into the cinema for the royal premiere. pic.twitter.com/vxQS5SsQrE— Rebecca English (@RE_DailyMail) September 22, 2026
Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δίνουν το «παρών» σε μία από τις πρεμιέρες ταινιών του Τομ Κρουζ. Τον Μάιο του 2022, το ζευγάρι παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Top Gun: Maverick», όπου ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Τομ Κρουζ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την κοινή τους αγάπη για τις πτήσεις.
Η ταινία «Digger» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.