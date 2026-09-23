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Κέιτ Μίντλετον: Η στιγμή που ο τζέντλεμαν Τομ Κρουζ της κράτησε το χέρι για να κατέβει τα σκαλιά στην πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο

Εκθαμβωτική στα μωβ η Κέιτ Μίντλετον και με σκουλαρίκια της Νταϊάνα - Κομψός με παπιγιόν και βελούδινο σακάκι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ - Φωτογραφίες και βίντεο
Ο Τομ Κρουζ σε ρόλο ιππότη στο πλευρό της Κέιτ Μίντλετον
Ο Τομ Κρουζ σε ρόλο ιππότη στο πλευρό της Κέιτ Μίντλετον / Photo by Chris Jackson/Getty Images for Warner Bros
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Ο Τομ Κρουζ έδωσε το χέρι του στην Κέιτ Μίντλετον για να τη βοηθήσει να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου, σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger», στο Λονδίνο. Με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο πλευρό της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνάντησε ξανά τον ηθοποιό στο κόκκινο χαλί, τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, πήγαν στην πρεμιέρας της ταινίας «Digger» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Το βασιλικό ζεύγος εντυπωσίασε το πλήθος κατά την άφιξή του στο Odeon Luxe, στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, με τον Τομ Κρουζ να τους υποδέχεται.

Όπως ήταν φυσικό, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία επέλεξε για την πρεμιέρα της νέας ταινίας να ντυθεί στα μωβ, ένα χρώμα που συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια με τη βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα μακρύ, μωβ φόρεμα της Henny Packham, με ημιδιάφανα μανίκια και μια μικρή ουρά.

Το λουκ της ολοκλήρωσε με το κολιέ Amethyst Sautoir της βασίλισσας Ελισάβετ και τα σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ
Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ / Geoff Pugh/Pool via REUTERS
Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ και Τομ Κρουζ
Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ και Τομ Κρουζ / Geoff Pugh/Pool via REUTERS

Όσο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, ήταν ιδιαίτερα κομψός με παπιγιόν και βελούδινο σακάκι, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Τομ Κρουζ, που το χαρακτήρισε «υπέροχο σακάκι».

Τζέντλεμαν ο Τομ Κρουζ

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον συναντήθηκαν ξανά με τον φίλο τους και πρωταγωνιστή της ταινίας, Τομ Κρουζ. «Απλώς τους λατρεύω. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τρέφω μεγάλο σεβασμό για αυτούς» είπε ο χολιγουντιανός σταρ.

Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στην πρεμιέρα και έδειχνε κομψός με σμόκιν και γυαλιά ηλίου.

Το καστ του «Digger»
Το καστ του «Digger» / REUTERS/Hannah McKay
Κέιτ Μίντλετον
Κέιτ Μίντλετον /REUTERS/Hannah McKay
Εκθαμβωτική η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα του «Digger
Εκθαμβωτική η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα του «Digger / Geoff Pugh / Pool via REUTERS
Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Γουίλιαμ
Λαμπεροί οι Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ / Geoff Pugh/Pool via REUTERS

Στη χθεσινή πρεμιέρα, ο Τομ Κρουζ φρόντισε να δείξει και πάλι πόσο τζέντλεμαν είναι, συνοδεύοντας την πριγκίπισσα της Ουαλίας και την κράταγε από το χέρι για να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον δίνουν το «παρών» σε μία από τις πρεμιέρες ταινιών του Τομ Κρουζ. Τον Μάιο του 2022, το ζευγάρι παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Top Gun: Maverick», όπου ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Τομ Κρουζ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την κοινή τους αγάπη για τις πτήσεις.

Η ταινία «Digger» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

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