Κέιτ Μίντλετον: Η στιγμή που ο τζέντλεμαν Τομ Κρουζ της κράτησε το χέρι για να κατέβει τα σκαλιά στην πρεμιέρα του «Digger» στο Λονδίνο

Ο Τομ Κρουζ έδωσε το χέρι του στην Κέιτ Μίντλετον για να τη βοηθήσει να κατέβει τα σκαλιά του κινηματογράφου, σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Digger», στο Λονδίνο. Με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο πλευρό της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνάντησε ξανά τον ηθοποιό στο κόκκινο χαλί, τέσσερα χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, πήγαν στην πρεμιέρας της ταινίας «Digger» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ και έκλεψαν τις εντυπώσεις. Το βασιλικό ζεύγος εντυπωσίασε το πλήθος κατά την άφιξή του στο Odeon Luxe, στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, με τον Τομ Κρουζ να τους υποδέχεται.

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Όπως ήταν φυσικό, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία επέλεξε για την πρεμιέρα της νέας ταινίας να ντυθεί στα μωβ, ένα χρώμα που συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια με τη βασιλική οικογένεια. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ένα μακρύ, μωβ φόρεμα της Henny Packham, με ημιδιάφανα μανίκια και μια μικρή ουρά.

Το λουκ της ολοκλήρωσε με το κολιέ Amethyst Sautoir της βασίλισσας Ελισάβετ και τα σκουλαρίκια σε σχήμα δάκρυ της πριγκίπισσας Νταϊάνα.