Νέα Υόρκη: Λήξη συναγερμού στην Times Square για το ύποπτο αντικείμενο – Άνοιξαν οι δρόμοι

Η ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει το ύποπτο πακέτο
Αστυνομικά οχήματα μπλοκάρουν έναν δρόμο σε μια αποκλειόμενη περιοχή στην Times Square στη Νέα Υόρκη / REUTERS/Jeenah Moon

Συναγερμός σήμανε στην Νέα Υόρκη, σήμερα Δευτέρα (18/8/2025),αφού ύποπτο δέμα εντοπίστηκε στην πλατεία Times Square, στη γωνία της 43ης οδού, έξω από εγκαταστάσεις της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Η πλατεία είχε αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας για λίγη ώρα, στο σημείο της Δυτικής 43ης Οδού και της 7ης Λεωφορείου αλλά άνοιξε ξανά πριν λίγο.

Επρόκειτο για ένα κυλινδρικό αντικείμενο που βρέθηκε έξω από τμήμα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης περίπου στις 10:30 (τοπική ώρα, 17:30 στην Ελλάδα).

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης συμβούλεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή του Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν… Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτησή του στο X.

Μια αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία. Κανονικά, η περιοχή, μία από τις πιο πολυσύχναστες στο κέντρο του Μανχάταν,  είναι γεμάτη με οχήματα και πεζούς τις καθημερινές το πρωί.

Αστυνομικά οχήματα μπλοκάρουν έναν δρόμο στην Times Square στη Νέα Υόρκη / REUTERS/Jeenah Moon
Αστυνομικοί στην Νέα Υόρκη στην Times Square
Αστυνομικοί στην Νέα Υόρκη στην Times Square / REUTERS/Jeenah Moon
Αστυνομικοί στην Νέα Υόρκη στην Times Square
Αστυνομικοί στην Νέα Υόρκη στην Times Square / REUTERS/Jeenah Moon

Η αστυνομία προχώρησε και στην εκκένωση του σταθμού του μετρό στην Times Square.

Οι υπάλληλοι γραφείου σε ένα κτίριο στο κέντρο του κλειστού τμήματος της λεωφόρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Πολλοί συγκεντρώθηκαν στο λόμπι του 3 Times Square, στη γωνία της 43ης οδού.

