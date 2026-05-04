Ζελένσκι: ΕΕ και Ουκρανία θα προχωρήσουν σε συμφωνία για drones – Είμαστε έτοιμοι για ενταξιακές διαπραγματεύσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή στάση και «φωνή» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Hayk Baghdasaryan / Photolure via REUTERS

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (04.05.2026) ότι θα ήταν καλό για την Ευρώπη – εννοώντας την ΕΕ – να μιλάει με μια ενιαία φωνή στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να συμμετέχει στις όποιες τέτοιες συνομιλίες.

«Είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ και κατανοούμε τις απόψεις και τις θέσεις τους. Αλλά θα ήταν καλό να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φωνή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ομιλία στο Γερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, τονίζοντας το στρατηγικό ρόλο που παίζει η ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία.

«Χρειάζεται να βρούμε μια εφικτή διπλωματική μορφή και η Ευρώπη πρέπει να είναι στο τραπέζι στις όποιες συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι αφού επανέλαβε τις εκκλήσεις του για περισσότερη στήριξη όπως ο μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List- Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χώρα του χρειάζεται νέα πακέτα PURL για να λάβει μέσα ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της κατά βαλλιστικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προχωρήσουν οι διεργασίες για μια συμφωνία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Συμφωνήσαμε επίσης να κινηθούμε ενεργά επί μιας Συμφωνίας για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επανεξετάσαμε τις λεπτομέρειες αυτή της πιθανής συνεργασίας ασφαλείας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

Ο ίδιος τόνισε στη συνέχεια ότι η Ουκρανία ελπίζει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε έξι τομείς για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός δύο μηνών.

«Προσβλέπουμε στο άνοιγμα και των έξι ομάδων διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια αυτού και του επόμενου μήνα. Τεχνικά, η Ουκρανία είναι πλήρως έτοιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

