Το Ιράν επιτέθηκε με drones στα ΗΑΕ και έσπασε την εκεχειρία – Στις φλόγες πετρελαϊκή εγκατάσταση, συναγερμός στο Ντουμπάι

Συναγερμός έχει σημάνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς νέες απειλές από αέρος φέρνουν αναστάτωση, με μηνύματα να ηχούν στα κινητά των κατοίκων του Ντουμπάι.

Παρά το ότι είχαν ηρεμήσει αρκετά τα πράγματα από τις επιθέσεις του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, σήμερα Δευτέρα 04.05.2026, φαίνεται να ήχησε εκ νέου συναγερμός στο Ντουμπάι, προκαλώντας για ακόμη μία φορά τον τρόμο στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο εμιράτο της Fujairah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση, μετά από επίθεση με drone που αποδίδεται στο Ιράν.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ζώνη πετρελαϊκών εγκαταστάσεων (Fujairah Petroleum Industries Zone), ενώ δυνάμεις της πολιτικής άμυνας έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση. Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας ήταν το αποτέλεσμα της αναχαίτισης των εναέριων απειλών.

 

 

 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, όμως το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς πλήττει μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Η κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φαίνεται να κλιμακώνεται, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν επίθεση με πυραύλους και παράλληλα περιστατικό σε πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, εκτοξεύθηκαν τέσσερις πύραυλοι cruise από το Ιράν. Οι τρεις αναχαιτίστηκαν επιτυχώς πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα, χωρίς να αναφερθούν άμεσα ζημιές από αυτόν .

 

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Fujairah. Οι τοπικές αρχές λένε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από επίθεση με drone που αποδίδεται επίσης στο Ιράν

Οι έκτακτες ειδοποιήσεις που έλαβαν χιλιάδες κάτοικοι το απόγευμα της Δευτέρας στο Ντουμπάι στάλθηκαν καθώς υπήρξε προειδοποίηση για πιθανή πυραυλική απειλή.

Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα, κινητά τηλέφωνα σε όλη την πόλη άρχισαν να χτυπούν με ένα επείγον μήνυμα ασφαλείας, γραμμένο στα αγγλικά και στα αραβικά. Το μήνυμα προειδοποιούσε ότι, λόγω της κατάστασης, υπάρχει ενδεχόμενο επίθεσης με πυραύλους και καλούσε τον κόσμο να κινηθεί άμεσα: να βρει καταφύγιο στο κοντινότερο ασφαλές κτίριο και να αποφύγει παράθυρα, πόρτες και ανοιχτούς χώρους.

Η ειδοποίηση έφερε την υπογραφή του Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ, κάτι που έκανε πολλούς να τη λάβουν πολύ σοβαρά και να ενισχυθεί το αίσθημα ανησυχίας.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο πιο αργά, στάλθηκε και δεύτερο παρόμοιο μήνυμα, με το ίδιο περιεχόμενο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την αγωνία των κατοίκων.

 

 

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποια πραγματική επίθεση ή συγκεκριμένο περιστατικό. Ωστόσο, το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα μαζικής ειδοποίησης δείχνει πως οι αρχές θεωρούν τον κίνδυνο υπαρκτό και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Για τους κατοίκους, η μέρα κύλησε με νευρικότητα και συνεχείς ματιές στα κινητά, περιμένοντας νεότερα και κυρίως, ελπίζοντας ότι όλα θα μείνουν απλώς σε επίπεδο προειδοποίησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dubai Airports δήλωσε λίγο αργότερα, ότι οι λειτουργίες στα αεροδρόμια που είχαν επηρεαστεί λόγω του πιθανού κινδύνου, επανέρχονται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς, μετά την πλήρη αποκατάσταση του εναέριου χώρου των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η απειλή του Ιράν «για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής συνεχίζεται και δεν μπορεί να αγνοηθεί», λέει ανώτερος αξιωματούχος των Εμιράτων. «Η ιρανική επιθετικότητα συνεχίζεται αμείωτη, με πράξεις θαλάσσιας πειρατείας», γράφει ο προεδρικός σύμβουλος Anwar Gargash στο X.

 

Το Ιράν έχει αποκλείσει την είσοδο και έξοδο από τον Κόλπο για τα περισσότερα μη ιρανικά πλοία αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει απειλήσει ότι θα επιτεθεί σε πλοία που δεν έχουν λάβει άδεια καθώς θα διέρχονται από τα Στενά, έναν θαλάσσιο δίαυλο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

