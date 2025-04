Νέα Υόρκη: Νεκροί και οι 6 επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον

Ανασύρθηκαν και οι έξι σοροί των επιβαινόντων στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Πέμπτης (10.04.2025). Τελευταίες πληροφορίες μιλούν για αποκόλληση έλικα.

Συγκεκριμένα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας από το ελικόπτερο τύπου «Bell 206» αποκολλήθηκε πριν από την πτώση στα νερά του ποταμού Χάντσον στη Νέα Υόρκη, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS, επικαλούμενα πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Εκτός από τον πιλότο, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι πέντε άνθρωποι: δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του δυστυχήματος, αν και όπως προαναφέρθηκε, οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για αποκόλληση έλικα.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Λόγω συντριβής ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον, στην περιοχή του West Side Highway και της Spring Street, αναμείνατε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στις γύρω περιοχές», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Υόρκης σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.



Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.



Stay tuned for updates on this breaking story.

BREAKING: A helicopter has crashed into the Hudson River near Manhattan, New York.



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube

Το FlightRadar24 ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Bell 206L-4 LongRanger IV, με βάση τα δεδομένα εντοπισμού ADS-B.

Drame à New York : un hélicoptère s'écrase dans l'Hudson, se brisant en deux. Au moins un survivant, plusieurs victimes. Enquête en cours. #NYC

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της «US Airways» προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό.

MIRACLE ON THE HUDSON | Surveillance video shows the moment US Airways Capt. Chesley "Sully" Sullenberger ditched his Airbus 320 in the Hudson River on January 15, 2009 after a flock of birds disabled both engines; all 155 people aboard survived.

Και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον», και έγινε ταινία με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του ηρωικού πιλότου, Τσέσλι «Σάλι»Σουλενμπέργκερ (Chesley «Sully» Sullenberger).