Κόσμος

Νέα Υόρκη: Συναγερμός για ύποπτο δέμα κοντά στον ΟΗΕ – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μανχάταν

Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκεται και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη.
Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη / Istagram
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Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, καθώς η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από αναφορά για ύποπτο δέμα στην 46η Οδό, μεταξύ της 2ης και της 3ης Λεωφόρου, σε μικρή απόσταση από την έδρα του ΟΗΕ.

Στο σημείο που έχει βρεθεί το ύποπτο δέμα βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση, ενώ έχουν επιβληθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του Μανχάταν σε δρόμους κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, η 2η Λεωφόρος ήταν κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα μεταξύ της 45ης και της 47ης Οδού.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκεται και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του δέματος ή για το εάν διαπιστώθηκε κάποιος κίνδυνος.

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