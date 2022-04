Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για την αιματηρή επίθεση στο μετρό της Νέας Υόρκης. Οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό από χθες Τρίτη (12.4.2022) για τον εντοπισμό του 62χρονου Φρανκ Τζέιμς.

Ο άνδρας αυτός φέρεται να πήγε χθες στο μετρό της Νέας Υόρκης, και συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν, φορώντας στολή εργάτη με πορτοκαλί γιλέκο και αντιασφυξιογόνα μάσκα, καθώς πέταξε καπνογόνα μέσα σε βαγόνι και άνοιξε πυρ κατά των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι ο 62χρονος βασικός ύποπτος συνελήφθη στο Μανχάταν. Φέρεται, ακόμη, να είχε νοικιάσει ένα φορτηγό U-Haul, το οποίο είχε πινακίδες της Αριζόνα και βρισκόταν κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, καθώς επίσης και μια πιστωτική κάρτα με την οποία νοίκιασε το φορτηγό από τη Φιλαδέλφεια. Ο 62χρονος φέρεται να είχε ανεβάσει βίντεο με τα οποία εξαπέλυε επιθέσεις στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

"It's time for action"



For years, Frank James, the person of interest in the #Brooklyn mass shooting, has made references to shooting and killing people on his Facebook posts. pic.twitter.com/dCzK4JddUp — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) April 13, 2022

Subway passengers run for safety at the 36th Street subway station in Brooklyn after a man open fired in a train car https://t.co/anyfvBBXeP pic.twitter.com/SiBe4hSuEt — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 12, 2022

U-HAUL FOUND – Five miles away from where a man opened fire in a subway train in #Brooklyn #NYC during the morning commute, #NYPD found the U-HAUL they believe was linked to the shooter. pic.twitter.com/6VmJVR3Sql — Mercado Media (@MMPLLCNews) April 12, 2022

Από την επίθεση οι τραυματίες ανέρχονται σε 29 και δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός.