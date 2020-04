Η πόλη της Νέας Υόρκης παρέδωσε χθες Τετάρτη ένα φορτηγό – ψυγείο σε γραφείο κηδειών αφού αποκαλύφθηκε ότι αυτό αναγκαζόταν να διατηρεί πτώματα νεκρών από κορονοϊό σε απλά φορτηγά, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι είδε πτώματα μέσα σε ένα φορτηγάκι, ενώ δύο ακόμη ίδια οχήματα όπως και ένα μεγάλο φορτηγό ήταν σταθμευμένα έξω από το γραφείο κηδειών.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News μετέδωσε ότι περίπου 100 πτώματα διατηρούνταν στα οχήματα αυτά, αφού χάλασε το ψυγείο του γραφείου κηδειών.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν αφού γείτονες παραπονέθηκαν για άσχημη οσμή που προερχόταν από τα φορτηγά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

