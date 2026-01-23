Νέα Ζηλανδία: Αγνοούνται 6 άτομα μετά την κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι

Τουλάχιστον έξι άτομα αναζητούν οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία μετά κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα ερείπια του κάμπινγκ που καταπλακώθηκε από χώματα στη Νέα Ζηλανδία.

Το φαινόμενο προκλήθηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη στο όρος Μαουνγκανούι, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τεράστιες μάζες χώματος και βράχων κατέληξαν στο κάμπινγκ της Ταουράνγκα, το οποίο εκείνη την περίοδο φιλοξενούσε πλήθος οικογενειών λόγω των θερινών σχολικών διακοπών.

Το σημείο της τραγωδίας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστοφερ Λούξον, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», τονίζοντας ότι «ολόκληρη η Νέα Ζηλανδία πενθεί». Παράλληλα, συνομίλησε με τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Massive destruction caused by landslides due to heavy rains in Te Araroa, Gisborne District, New Zealand (22.01.2026)



Video: Bay of Plenty Helicopters pic.twitter.com/OzsiYpXApg
January 23, 2026

Σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Τιμ Άντερσον, ανέφερε ότι οι έρευνες επεκτείνονται και για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων, πέραν των έξι που έχουν ήδη δηλωθεί επίσημα ως αγνοούμενοι.