Νέα Ζηλανδία: Αγνοούνται 6 άτομα μετά την κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι

Το σημείο της τραγωδίας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστοφερ Λούξον, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», τονίζοντας ότι «ολόκληρη η Νέα Ζηλανδία πενθεί»
Κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία
Κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία / Φωτογραφία Reuters

Τουλάχιστον έξι άτομα αναζητούν οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία μετά κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα ερείπια του κάμπινγκ που καταπλακώθηκε από χώματα στη Νέα Ζηλανδία.

Το φαινόμενο προκλήθηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Πέμπτη στο όρος Μαουνγκανούι, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τεράστιες μάζες χώματος και βράχων κατέληξαν στο κάμπινγκ της Ταουράνγκα, το οποίο εκείνη την περίοδο φιλοξενούσε πλήθος οικογενειών λόγω των θερινών σχολικών διακοπών.

Το σημείο της τραγωδίας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Κρίστοφερ Λούξον, ο οποίος έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», τονίζοντας ότι «ολόκληρη η Νέα Ζηλανδία πενθεί». Παράλληλα, συνομίλησε με τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Τιμ Άντερσον, ανέφερε ότι οι έρευνες επεκτείνονται και για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων, πέραν των έξι που έχουν ήδη δηλωθεί επίσημα ως αγνοούμενοι.

