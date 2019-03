Νέα Ζηλανδία: Ο μουσουλμανικός κόσμος καταδικάζει τη σφαγή – Ερντογάν: Καταριέμαι τους δράστες

Μουσουλμάνοι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες σε όλη την Ασία εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για τη σημερινή επίθεση εναντίον δύο τεμενών στη Νέα Ζηλανδία, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι.

Ο χρόνος που επιλέχθηκε για την επίθεση στα τεμένη της πόλης Κράιστσερτς, στη διάρκεια των προσευχών της Παρασκευής, αλλά και η απευθείας μετάδοση της επίθεσης στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από έναν από τους δράστες έχει εντείνει την οργή.

«Η Ινδονησία καταδικάζει έντονα το μακελειό, κυρίως σε έναν χώρο λατρείας στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής», επεσήμανε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ρέτνο Μαρσούντι σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι η Μαρσούντι επεσήμανε πως έξι Ινδονήσιοι βρίσκονταν μέσα στο τέμενος όταν σημειώθηκε η επίθεση, εκ των οποίων τρεις κατάφεραν να ξεφύγουν και τρεις αγνοούνται.

Ο πρεσβευτής της Ινδονησίας στη Νέα Ζηλανδία, ο Ταντόουι Γιαχία, δήλωσε στο Reuters ότι διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθεί αν πολίτες της χώρας του ήταν παρόντες στα τεμένη την ώρα του μακελειού.

Στη Μαλαισία ο Άνουαρ Ιμπραχίμ, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού, δήλωσε ότι ένας Μαλαισιανός τραυματίστηκε στην επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «μια μαύρη τραγωδία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και η παγκόσμια ειρήνη».

«Έχω λυπηθεί βαθιά από αυτή την απολίτιστη ενέργεια, που αντίκειται στις ανθρωπιστικές αξίες και η οποία κόστισε τη ζωή πολιτών», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

«Απευθύνουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Νέας Ζηλανδίας», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε «έντονα» την επίθεση «που διαπράχθηκε εναντίον μουσουλμάνων που προσεύχονταν στη Νέα Ζηλανδία και καταριέμαι όσους τη διέπραξαν», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπός του Ιμπραήμ Καλίν καταδίκασε τη «ρατσιστική και φασιστική επίθεση». «Αυτή η επίθεση δείχνει το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η εχθρότητα και η επιθετικότητα απέναντι στους μουσουλμάνους», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Καλίν.

We strongly condemn the fascist terrorist attack in #ChristChurch.

May Allah have mercy on those who lost their lives today.

This cowardly act shows how anti-Muslim rhetoric and hatred leads to murderous acts.

The world must break its silence over Islamophobic hatred.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 15, 2019