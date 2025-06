Νέες απειλές από το Ιράν: «Τίποτα δεν τελείωσε, το ουράνιο παραμένει άθικτο»

Δορυφορική εικόνα μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν / Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NOT OBSCURE LOGO.