Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας «μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν έχουμε καμία διαμάχη μαζί σας στο Αιγαίο» και κατηγορώντας τη χώρα μας για τις… προκλήσεις στο Αιγαίο.

Όπως αναφέρουν το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και το TRT HABER από την Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε στη νεολαία της επαρχίας Μάρντιν και απάντησε για την Ελλάδα ότι «βεβαίως μας φοβούνται» στην ερώτηση «γιατί ο ξένος Τύπος και ειδικά ο ελληνικός ασχολούνται με τα τουρκικά επιτεύγματα και τις επιτυχίες. Μήπως φοβούνται;».

«Στο Αιγαίο κάποιοι προκάλεσαν αναταραχή και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Μην τα βάζετε μαζί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά για την Ελλάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν έχουμε σκοπό να καβγαδίσουμε μαζί σας στο Αιγαίο, αλλά έχω πει στους συνεργάτες μου ότι αν οι Έλληνες δεν είναι ήσυχοι, τότε η απάντηση θα είναι αυτή που πρέπει», πρόσθεσε.

«Έχουμε πίσω μας και κοντά μας τη νεολαία μας και ένα βράδυ μπορεί να έρθουμε ξαφνικά», επανέλαβε στο αφήγημά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει και η ΕΡΤ.

#BREAKING Turkish President Erdogan warns Greece against provocations in Aegean Sea, saying: 'Don't mess with us. We have no quarrel with you in the Aegean' pic.twitter.com/aBX841QyZH