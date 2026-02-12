Κόσμος

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Πιθανή η συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα – Έκανε λόγο για «πολύ τραυματικές» συνέπειες αν αρνηθεί η Τεχαράνη

«Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για τους Ιρανούς», είπε μεταξύ άλλων ο αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μία φορά το Ιράν τονίζοντας πως θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν σε επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα, επισημαίνοντας την ανάγκη προόδου στις συνομιλίες. «Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ τραυματικά», τόνισε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σήμερα Πέμπτη 12.02.2026.

Σε ερώτηση για το πόσο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, σημείωσε: «Θα μιλάω με τους Ιρανούς, για όσο θέλω» και συμπλήρωσε ότι «Αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση».

Όπως πρόσθεσε: «Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς. Δεν επιδιώκω κάτι τέτοιο».

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη πως δεν θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο, πως έπρεπε το Ιράν να συμφωνήσει την προηγούμενη φορά, αναφερόμενος στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησε ο πόλεμος των 12 ημερών στις 13 Ιουνίου, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ χτύπησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης με πιο χαρακτηριστική την επίθεση στο Φορντόου.

