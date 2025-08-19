Νέες φωτογραφίες από τη συνάντηση του Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες – «Σαν δάσκαλος και μαθητές»

Νέο παρατσούκλι «κόλλησαν» οι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Στις νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν μέσα από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται λες και είναι ο «δάσκαλος» των ηγετών.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να κάθεται άνετος στην προεδρική καρέκλα του γραφείου ενώ απέναντί του έχει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τον Φιλανδό πρωθυπουργό, Αλεξάντερ Στουμπ, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Ντόναλντ Τραμπ: Εντάξει παιδιά, διαβάστε τη σελίδα 45 και 47», έγραψε ένας χρήστης ενώ άλλος τον αποκάλεσε «διευθυντή σχολείου» και «μαθητές» τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Scenes from the Oval Office on an historic day

Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες σχολίασε και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ που έγραψε:

«Ο μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μετά τη συζήτηση που επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην τριμερή σύνοδο μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε τους φιλοξενούμενούς του στα «άδυτα» του Λευκού Οίκου.

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να δείχνει στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη βιβλιοθήκη του που είναι γεμάτη από αναμνηστικά.

Trump really loves taking everyone to his merch shop



He gladly showed Zelensky and Macron a cap with the slogan "4 more years."

Τα περισσότερα από αυτά είναι καπέλα σε κόκκινο, λευκό και μαύρο χρώμα που γράφουν «4 ακόμα χρόνια», ένα σλόγκαν που χρησιμοποιεί για να πείσει τους Αμερικανούς να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ για ακόμη μία θητεία.