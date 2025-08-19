Κόσμος

Νέες φωτογραφίες από τη συνάντηση του Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες – «Σαν δάσκαλος και μαθητές»

Στα νέα καρέ φαίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ να κάθεται στην προεδρική καρέκλα και απέναντί του να έχει τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον
Ντόναλντ Τραμπ / Τζόρτζια Μελόνι / Φρίντιρχ Μερτς / Εμανουέλ Μακρόν / Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναλύουν τα επόμενα βήματα για την ειρήνη στην Ουκρανία / REUTERS/Alexander Drago

Νέο παρατσούκλι «κόλλησαν» οι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Στις νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν μέσα από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται λες και είναι ο «δάσκαλος» των ηγετών.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να κάθεται άνετος στην προεδρική καρέκλα του γραφείου ενώ απέναντί του έχει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τον Φιλανδό πρωθυπουργό, Αλεξάντερ Στουμπ, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Ντόναλντ Τραμπ: Εντάξει παιδιά, διαβάστε τη σελίδα 45 και 47», έγραψε ένας χρήστης ενώ άλλος τον αποκάλεσε «διευθυντή σχολείου» και «μαθητές» τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες σχολίασε και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ που έγραψε:

«Ο μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μετά τη συζήτηση που επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην τριμερή σύνοδο μεταξύ ΗΠΑ – Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε τους φιλοξενούμενούς του στα «άδυτα» του Λευκού Οίκου.

Σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να δείχνει στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη βιβλιοθήκη του που είναι γεμάτη από αναμνηστικά.

Τα περισσότερα από αυτά είναι καπέλα σε κόκκινο, λευκό και μαύρο χρώμα που γράφουν «4 ακόμα χρόνια», ένα σλόγκαν που χρησιμοποιεί για να πείσει τους Αμερικανούς να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ για ακόμη μία θητεία.

Financial Times: Η πρόταση Ζελένσκι στον Τραμπ για αγορά αμερικανικών όπλων με 100 δισ. δολάρια και οι κόκκινες γραμμές
Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια ακριβώς όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία, αλλά το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί τουλάχιστον 10 συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
«Μπορεί ο Ζελένσκι να εμπιστευτεί τον Τραμπ; Η μοίρα της Ουκρανίας εξαρτάται από την απάντηση» – Ανάλυση των NYT
«Είναι μεγάλο ρίσκο για έναν ηγέτη σε καιρό πολέμου όπως ο Ζελένσκι, ειδικά με τη χώρα του να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία εδώ και 3,5 χρόνια» τονίζει η αμερικανική εφημερίδα
Χειραψία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Η ατάκα του Τραμπ στον Μακρόν με ανοιχτά τα μικρόφωνα: «Ακούγεται τρελό αλλά ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου»
«Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται» ακούγεται να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Γάλλο ομόλογό του αναφερόμενος στον Πούτιν
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον Λευκό Οίκο για το Ουκρανικό
