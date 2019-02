Νεκρή βρέθηκε ηθοποιός του CSI Miami!

Η ηθοποιός Lisa Sheridan σύμφωνα με φίλους της αλλά και όσα ανέβασαν συνάδελφοί της στα social media περνούσε δύσκολα τα τελευταία χρόνια στην προσωπική της ζωή και όπως είπαν, πάλευε με τους δαίμονές της. Ο θάνατος της ηθοποιού επιβεβαιώθηκε από τον μάνατζερ της. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί. «Όλοι αγαπούσαμε την Λίζα και είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό της», είπε.

Η Lisa Sheridan, ήταν παλαιότερα αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό του Sex And The City Ρον Λίβινγκστον. Η ίδια είχε κάνει εμφανίσεις εκτός από το CSI: Miami, και στο Journeyman, το Perception και στο The Mentalist.