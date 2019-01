Νέο «Όχι» από Πελόζι στο τείχος του Τραμπ

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ξεκαθάρισε σήμερα ότι κανένα κονδύλι για το τείχος που θέλει να οικοδομήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα περιλαμβάνεται στη συμφωνία για τον προϋπολογισμό για την οποία εργάζεται διακομματική ομάδα διαπραγμάτευσης.

«Δεν θα υπάρχουν καθόλου χρήματα για το τείχος στο νομοσχέδιο», είπε η Πελόζι στους δημοσιογράφους.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι αν οι Ρεπουμπλικανοί έχουν προτάσεις για την πρόσθεση επιπλέον πυλών εισόδου ή τεχνολογιών, αυτού του είδους τα πράγματα μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση.

«Δεν αποτελεί διαπραγμάτευση για τον πρόεδρο να λέει «δεν έχει σημασία τι λέει το Κογκρέσο»», τόνισε η Πελόζι σε συνέντευξη τύπου. «Θέλει ο πρόεδρος το Κογκρέσο να είναι εντελώς ασήμαντο στον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του αμερικανικού λαού; Όχι. Αφήστε τους να εργαστούν με βάση τη θέλησή τους».

Παράλληλα τόνισε ότι είναι καταδικασμένη να αποτύχει η πρόταση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου για προσωρινή προστασία διαστήματος τριών ετών για τους «Ονειροπόλους», με αντάλλαγμα ένα μόνιμο τείχος.

Τέλος η Νάνσι Πελόζι δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ένα νομοσχέδιο που θα δίνει μόνιμο τέλος σε νέες αναστολές λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdowns) θα πρέπει να αποτελεί μέρος των σημερινών διαπραγματεύσεων για την ασφάλεια των συνόρων.

Νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ επανήλθε με αναρτήσεις του στο Twitter στο θέμα του εμβληματικού σχεδίου του: «Ας τα αποκαλούμε τείχη και να σταματήσουμε τα πολιτικά παιχνίδια», έγραψε στην ανάρτησή του, δείχνονας να απευθύνεται στους δικούς του πολιτικούς συμβούλους. «Το ΤΕΙΧΟΣ είναι ΤΕΙΧΟΣ»», ανέφερε ένα από τα tweets του.

Lets just call them WALLS from now on and stop playing political games! A WALL is a WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019