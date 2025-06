Νέο βίντεο από το χτύπημα του Ισραήλ στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν – Σκοτώθηκε πυρηνικός επιστήμονας στο Ιράν

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) βίντεο που δείχνει τις συνέπειες από τις αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.06.25) στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν στο Ιράν.

Μια πρώτη επίθεση στο Ισφαχάν στις 13 Ιουνίου κατέστρεψε πολλά κρίσιμα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μετατροπής ουρανίου και των εργαστηρίων, σύμφωνα με τους IDF που προσθέτουν ότι οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν ως στόχο να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars από την επίθεση δεν υπήρξε διαρροή επικίνδυνων υλικών.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πυρηνικός επιστήμονας Isar Tabatabai-Qamsheh σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Qamsheh και η σύζυγός του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Τεχεράνη.

BREAKING: Iranian nuclear scientist Dr. Seyed Isar Tabatabaei Qomsheh and his wife have reportedly been assassinated at their residence in a targeted Israeli operation. pic.twitter.com/IeM7WaqXCj