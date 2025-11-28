Νέος πονοκέφαλος για τον Ζελένκσι: Ελέγχεται για διαφθορά ο προσωπάρχης του Αντρίι Γερμάκ

Τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν κλονίσει την Ουκρανία. Έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντρίι Γερμάκ πραγματοποίησαν οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς δήλωσαν την Παρασκευή (28.11.2025) αξιωματούχοι.

Η έρευνα αποτελεί μια νέα πηγή εσωτερικής πίεσης για τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Το γεγονός ότι στο στόχαστρο μπήκε ο Γερμάκ ο οποίος διορίστηκε ως επικεφαλής διαπραγματευτής με την αμερικανική αντιπροσωπεία λέει πολλά. Κι αυτό γιατί ο Γέρμακ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και είναι επικεφαλής του γραφείου του προέδρου από το 2020.

Τι δήλωσε ο ίδιος

Ο ίδιος ο Γερμάκ επιβεβαίωσε τις έρευνες στο σπίτι του, με ανάρτησή του στο Telegram. «Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο για το έργο τους. Οι δικηγόροι μου βρίσκονται στον τόπο και συνεργάζονται με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη συνδρομή», έγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.

Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.