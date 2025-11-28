Κόσμος

Νέος πονοκέφαλος για τον Ζελένκσι: Ελέγχεται για διαφθορά ο προσωπάρχης του Αντρίι Γερμάκ

Εφοδος των Ουκρανικών Αρχών κατά της διαφθοράς στο γραφείο του το πρωί της Παρασκευής (28.11.2025)
Αντρίι Γερμάκ
Αντρίι Γερμάκ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Gleb Garanich / File Photo

Τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν κλονίσει την Ουκρανία. Έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντρίι Γερμάκ πραγματοποίησαν οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς δήλωσαν την Παρασκευή (28.11.2025) αξιωματούχοι.

Η έρευνα αποτελεί μια νέα πηγή εσωτερικής πίεσης για τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. 

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Το γεγονός ότι στο στόχαστρο μπήκε ο Γερμάκ ο οποίος διορίστηκε ως επικεφαλής διαπραγματευτής με την αμερικανική αντιπροσωπεία λέει πολλά. Κι αυτό γιατί ο Γέρμακ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και είναι επικεφαλής του γραφείου του προέδρου από το 2020. 

Τι δήλωσε ο ίδιος

Ο ίδιος ο Γερμάκ επιβεβαίωσε τις έρευνες στο σπίτι του, με ανάρτησή του στο Telegram. «Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο για το έργο τους. Οι δικηγόροι μου βρίσκονται στον τόπο και συνεργάζονται με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη συνδρομή», έγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.

Ο Ζελένσκι με τον Αντριι Γερμάκ
Ο Ζελένσκι με τον Αντριι Γερμάκ / REUTERS / Gleb Garanich / File Photo

Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Προβλήματα για την Airbus: Πάνω από 6.000 αεροπλάνα της πρέπει να αλλάξουν επειγόντως λογισμικό
Η Airbus ανακοίνωσε ότι πρόσφατο περιστατικό σε ένα αεροσκάφος A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης
iStock
Διαδηλωτές «μπούκαραν» στα γραφεία της La Stampa στην Ιταλία - Πέταξαν κάτω βιβλία και έγραψαν συνθήματα σε τοίχους
Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την Παλαιστίνη, τονίζοντας, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας
Ιταλία
Newsit logo
Newsit logo