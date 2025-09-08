Κόσμος

Νεπάλ: 19 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

«Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως, αστόχησαν με εμένα, αλλά πέτυχαν έναν φίλο μου», είπε διαδηλωτής
Όχημα πυρπολήθηκε από διαδηλωτές στο Κατμαντού του Νεπάλ
Όχημα πυρπολήθηκε από διαδηλωτές στο Κατμαντού του Νεπάλ / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (08.09.2025) στο Νεπάλ κατά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε δύο πόλεις. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά και το μπλοκάρισμα των social media.

Η αστυνομία στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, εκτόξευσε δακρυγόνα και πυροβόλησε με πλαστικές σφαίρες τους διαδηλωτές που επιχείρησαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, 

Κάποιοι από τους διαδηλωτές, που ήταν κυρίως νέοι, έσπασαν το οδόφραγμα και έφτασαν μέχρι την είσοδο του κοινοβουλίου, όπου έβαλαν φωτιά σε ένα ασθενοφόρο και εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των παραταγμένων αστυνομικών, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.

 

«Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως. Αστόχησαν με εμένα, αλλά πέτυχαν ένα φίλο που στεκόταν πίσω μου. Χτυπήθηκε στο χέρι» είπε ένας διαδηλωτής που μίλησε στο πρακτορείο ANI.

 

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Άλλα δύο θύματα αναφέρθηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στο ανατολικό Νεπάλ.

Αστυνομικός των ΜΑΤ ρίχνει δακρυγόνα προς τους διαδηλωτές στο Κατμαντού του Νεπάλ
Αστυνομικός των ΜΑΤ ρίχνει δακρυγόνα προς τους διαδηλωτές στο Κατμαντού του Νεπάλ / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας άλλος υπουργός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης.

Διαδηλωτές κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού
Διαδηλωτές κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να συζητηθεί η κατάσταση.

Πολίτες κοντά σε ένα όχημα που πυρπολήθηκε από διαδηλωτές
Πολίτες κοντά σε ένα όχημα που πυρπολήθηκε από διαδηλωτές / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Η ένταση μειώθηκε αργά το απόγευμα, ωστόσο διαδηλωτές παρέμεναν έξω από το κοινοβούλιο.

Διαδηλωτές προσπαθούν να σπάσουν τα αστυνομικά οδοφράγματα
Διαδηλωτές προσπαθούν να σπάσουν τα αστυνομικά οδοφράγματα / REUTERS / Φωτογραφία Navesh Chitrakar

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έγιναν, επίσης, στο Μπιρατναγκάρ και το Μπαρατπούρ στα νότια και στην Ποχάρα στο δυτικό Νεπάλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πολιτικός σεισμός στη Γαλλία: Πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, όλα τα βλέμματα στον Μακρόν
Ο γάλλος πρωθυπουργός δεν έλαβε την εμπιστοσύνη των βουλευτών: 364 ψήφισαν εναντίον του, έναντι μόλις 194 υπέρ – Θα υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο πολιτικής κρίσης με αβέβαιη κατάληξη
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού 10
Newsit logo
Newsit logo