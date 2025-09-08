Νεπάλ: 19 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (08.09.2025) στο Νεπάλ κατά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε δύο πόλεις. Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά και το μπλοκάρισμα των social media.

Η αστυνομία στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, εκτόξευσε δακρυγόνα και πυροβόλησε με πλαστικές σφαίρες τους διαδηλωτές που επιχείρησαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο,

Κάποιοι από τους διαδηλωτές, που ήταν κυρίως νέοι, έσπασαν το οδόφραγμα και έφτασαν μέχρι την είσοδο του κοινοβουλίου, όπου έβαλαν φωτιά σε ένα ασθενοφόρο και εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των παραταγμένων αστυνομικών, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.

9 youth died in the Gen_Z protest in Nepal against socialist government ban on 26 social media apps including Facebook, youtube and @X .



Youths demand complete change of leadership in the country most deaths are due to police firing. #Nepal #genznepal #genzie pic.twitter.com/XEuh6yk8ts — Tulsi For President (@TulsiPotus) September 8, 2025

«Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως. Αστόχησαν με εμένα, αλλά πέτυχαν ένα φίλο που στεκόταν πίσω μου. Χτυπήθηκε στο χέρι» είπε ένας διαδηλωτής που μίλησε στο πρακτορείο ANI.

At least 17 people have been killed and dozens more injured as protestors rally against a government ban on social media in Nepal.



Sky’s Neville Lazarus explains https://t.co/236t0XrqFo pic.twitter.com/VB7GWKBm7J — Sky News (@SkyNews) September 8, 2025

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Άλλα δύο θύματα αναφέρθηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στο ανατολικό Νεπάλ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας άλλος υπουργός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να συζητηθεί η κατάσταση.

Η ένταση μειώθηκε αργά το απόγευμα, ωστόσο διαδηλωτές παρέμεναν έξω από το κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έγιναν, επίσης, στο Μπιρατναγκάρ και το Μπαρατπούρ στα νότια και στην Ποχάρα στο δυτικό Νεπάλ.