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Πόλεμος στην Ουκρανία: Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονται «τις επόμενες ημέρες» σε Κίεβο και Μόσχα, λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι

Έχουν οριστεί «προκαταρκτικές ημερομηνίες» - «Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό η Αμερική να παραμείνει ενεργή»
REUTERS
REUTERS / Marko Djurica
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα.

«Αναμένουμε την άφιξη στο Κίεβο των απεσταλμένων του προέδρου των ΗΠΑ. Έχουμε λάβει επιβεβαίωση από την πλευρά τους: Θα έχουν συναντήσεις σε Μόσχα και Κίεβο. Προσβλέπουμε σε μια συνάντηση (μαζί τους) τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ανέφερε ότι έχουν οριστεί «προκαταρκτικές ημερομηνίες», χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. «Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό η Αμερική να παραμείνει ενεργή» σε αυτήν τη διπλωματική προσπάθεια, τόνισε ο Ζελένσκι.

Στα τέλη Ιουλίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ – στο πλαίσιο των προσπαθειών για «αναζωογόνηση της διπλωματίας».

Εφόσον επιβεβαιωθεί, αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τη διπλωματική πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν ήδη ταξιδέψει στη Μόσχα αρκετές φορές στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, δεν έχουν καρποφορήσει. Μάλιστα, έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα για την Ουάσινγκτον λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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