Νεπάλ: Νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Οι φονικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για δύο μέρες, αν και σήμερα επικρατεί ηρεμία στο Κατμαντού
Καμένα μηχανάκια στο Νεπάλ
Καμένα μηχανάκια στο Νεπάλ / REUTERS / Navesh Chitrakar

Τους 25 έφτασαν οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Νεπάλ, όπου χιλιάδες νέοι διαμαρτύρονται εδώ και λίγα 24ωρα για τη διαφθορά, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα να υποβάλει την παραίτησή του.

Οι φονικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για δύο μέρες, αν και σήμερα επικρατεί ηρεμία στο Κατμαντού του Νεπάλ. Το υπουργείο Υγείας σημείωσε πως εκτός από τους 25 νεκρού, ακόμη 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.

Στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ και περιπολούν στους έρημους δρόμους εν μέσω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Η απαγόρευση στα social media που πυροδότησε το χάος

Η αναταραχή στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασε έπειτα από απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά αποσύρθηκε στη συνέχεια μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει τα πλήθη.

Καμένο αυτοκίνητο στο Κατμαντού
Καμένο αυτοκίνητο στο Κατμαντού / REUTERS / Adnan Abidi

Καμένα αυτοκίνητα άλλα συντρίμμια είναι διάσπαρτα στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά στην κύρια αίθουσα, ενώ το εξωτερικό μέρος του κτηρίου είναι μαύρο από τον καπνό μετά την πυρπόλησή του χθες, Τρίτη, από τους διαδηλωτές.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Στους μαυρισμένους από τον καπνό τοίχους του πρώτου, ένα σύνθημα γραμμένο στα αγγλικά: «Fuck the government».

Στρατιώτης κατεβαίνει μέσα στο καμένο κοινοβούλιο
Στρατιώτης κατεβαίνει μέσα στο καμένο κοινοβούλιο / REUTERS / Adnan Abidi TPX IMAGES OF THE DAY

«Ενημερώθηκα από τον επικεφαλής της ασφάλειας (του κοινοβουλίου) πως η πυρκαγιά κατέστρεψε ολόκληρη την υποδομή. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Έκραμ Γκίρι, εκπρόσωπος της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, από το σπίτι του στο Κατμαντού.

Άλλα κυβερνητικά κτήρια, το ανώτατο δικαστήριο και κατοικίες υπουργών, περιλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, με την αναταραχή να υποχωρεί μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού.

Πτήσεις αναβλήθηκαν και το αεροδρόμιο του Κατμαντού θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 6:00 μ.μ. (15:15 ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Όλεθρος στο Κατμαντού
Όλεθρος στο Κατμαντού / REUTERS / Adnan Abidi

Τεθωρακισμένα περιπολούν στους εν πολλοίς έρημους δρόμους, καθώς τα καταστήματα και οι αγορές είναι κλειστά. Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε διάφορες τοποθεσίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

συνθήματα στους τοίχους
Συνθήματα στους τοίχους / REUTERS/Adnan Abidi

«Προσπαθούμε κατ’αρχάς να επαναφέρουμε στην ομαλότητα την κατάσταση. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων», είπε ο Μπάσνετ, προσθέτοντας πως κρατούμενοι έβαλαν επίσης φωτιά στη φυλακή Ντίλι Μπαζάρ του Κατμαντού προτού ο στρατός πάρει τον έλεγχο της κατάστασης.

