Νεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού – Η Gen Z στηρίζει τον Balendra Shah για επόμενο πρωθυπουργό

Μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού του Νεπάλ, KP Sharma Oli, υπό το βάρος των αιματηρών διαδηλώσεων με 22 νεκρούς, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον δήμαρχο Κατμαντού, Balendra Shah, γνωστό ως «Balen», με την GenZ να τον καλεί να ηγηθεί ως ο επόμενος πρωθυπουργός.

Η οργή της GenZ και οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από την απόφαση της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Instagram και Facebook, επειδή δεν τήρησαν την προθεσμία εγγραφής τους στο υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης του Νεπάλ, όμως οι επικριτές μίλησαν για προσπάθεια φίμωσης του κινήματος κατά της διαφθοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ταραχές έγιναν αιματηρές τη Δευτέρα, όταν η καταστολή της αστυνομίας προκάλεσε τουλάχιστον 19 θανάτους και εκατοντάδες τραυματισμούς σε όλη τη χώρα. Μόνο στην Κατμαντού σκοτώθηκαν 18 διαδηλωτές, πολλοί από αυτούς μαθητές. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 25.

Μέσα σε αυτήν την αναταραχή, ο ράπερ που έγινε πολιτικός, Balen Shah, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους διαδηλωτές.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος του Κατμαντού σημείωσε ότι, παρόλο που δεν μπορούσε να παραστεί λόγω του ορίου ηλικίας που έθεσαν οι διοργανωτές—ορίζοντας την Gen Z ως άτομα κάτω των 28 ετών—θεωρούσε απαραίτητο να ακούσει τις φωνές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συγκέντρωση είναι σαφώς ένα αυθόρμητο κίνημα της Gen Z, για την οποία ακόμη και εγώ μπορεί να φαίνομαι μεγάλος», έγραψε ο Shah. «Θέλω να κατανοήσω τις προσδοκίες, τους στόχους και τον τρόπο σκέψης τους. Τα πολιτικά κόμματα, οι ηγέτες, οι ακτιβιστές, οι βουλευτές και οι εκστρατευτές δεν πρέπει να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκέντρωση για τα δικά τους συμφέροντα».

Πρόσθεσε ότι, παρόλο που δεν θα παραστεί, η «πλήρης υποστήριξή του» είναι με τη νεολαία.

Αργά τη Δευτέρα, μετά την άρση της απαγόρευσης των social media, η οργή μεταφέρθηκε στις διαδικτυακές πλατφόρμες και ο Balen Shah έγινε γρήγορα trend.

Ένας χρήστης στο X έγραψε: «Balen Dai, πάρ’ το πάνω σου». Ένας άλλος σχολίασε: «Η διαφορά μεταξύ Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ είναι ότι έχουμε έναν πιθανό πρωθυπουργό ανάμεσά μας, που θα δουλέψει μόνο για το καλό της χώρας χωρίς προσωπικό όφελος. Balen για πρωθυπουργό».

Και ένας τρίτος έγραψε: «Αγαπητέ Balen, αναλάβετε τώρα ή ποτέ. Το Νεπάλ είναι πίσω σου. Προχώρα».

The difference between Bangladesh, Sri Lanka and Nepal is we have a potential prime minister among us who will work only for the good of country without personal interest. Balen for PM

Lesssgooooo — (@tweet_youshall) September 9, 2025

Ποιος είναι ο Balendra Shah

Ο Balendra Shah, γνωστός ως Balen, είναι δήμαρχος του Κατμαντού. Γεννήθηκε το 1990 στο Κατμαντού, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Νεπάλ και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη δομική μηχανική στο Visvesvaraya Technological University στην Ινδία.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο Shah ασχολιόταν με το hip-hop του Νεπάλ ως ράπερ και στιχουργός, θίγοντας συχνά ζητήματα όπως η διαφθορά και η ανισότητα μέσω της μουσικής του.

Το 2022 συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές στο Κατμαντού ως ανεξάρτητος υποψήφιος και κέρδισε με περισσότερες από 61.000 ψήφους, νικώντας υποψηφίους από καθιερωμένα πολιτικά κόμματα.

Είναι παντρεμένος με τη Sabina Kafle και παραμένει ενεργός στα social media, όπου επικοινωνεί τακτικά με το κοινό για ζητήματα πολιτικά και αστικά.