Κόσμος

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τις διαδηλώσεις με τους 19 νεκρούς – Στις φλόγες το Κοινοβούλιο

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά και το μπλοκάρισμα των social media
Νεπάλ
Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ / REUTERS / Adnan Abidi

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα (09.09.2025), επομένη των διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος των social media και της διαφθοράς που καταστάληκαν βίαια από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων στη χώρα.

«Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (…) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 73χρονος Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.

Χθες Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από μία ημέρα βίαιων διαδηλώσεων, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την επαναφορά των social media και την έναρξη “ανεξάρτητης” έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

KP Sharma Oli Νεπάλ
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ KP Sharma Oli / AP Photo / Pamela Smith

Όμως η οργή του πληθυσμού δεν έχει κατευναστεί.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας Κατμαντού το πρωί, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πολλά σημεία για να καταγγείλουν την καταστολή της προηγούμενης ημέρας.

Σύμφωνα με τον Guardian, χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στο κοινοβούλιο της χώρας και έβαλαν φωτιά σε ένα από τα κτίρια. Ο στρατός αναπτύχθηκε παράλληλα με την αστυνομία, ενώ οι πολιτικοί της χώρας μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες, καθώς η οργή κατά της κυβέρνησης ξεχείλιζε στους δρόμους. Το αεροδρόμιο της Κατμαντού έκλεισε λόγω πυκνού καπνού.

«Περίπου 20 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το κράτος», κατήγγειλε ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή διαδήλωση. «Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όλες αυτές τις ζωές που χάθηκαν», πρόσθεσε.

Εκφράζοντας «βαθύτατη λύπη» για το «τραγικό συμβάν» όπως το χαρακτήρισε, ο Όλι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη διεξαγωγή συνομιλιών με τα κόμματα προκειμένου να επιτευχθεί ένα τέλος στη βία.

Τρεις υπουργοί του έχουν ήδη παραιτηθεί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από σήμερα το πρωί, η πλειονότητα των social media λειτουργεί κανονικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ποιος πρωθυπουργός παρέμεινε λιγότερο στο Ματινιόν στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας – Αναλυτικός πίνακας
Ο Μπαϊρού παραιτείται μετά από μόλις 270 ημέρες, καθιστώντας τη θητεία του μία από τις συντομότερες στην ιστορία της Γαλλίας, αλλά όχι την μικρότερη
Το πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας Ματινιόν
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν υπό ασφυκτική πίεση ανάμεσα σε πολιτική κρίση, χρέος – ρεκόρ και απειλές μπλόκων
Η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού βυθίζει την εκτελεστική εξουσία στο χάος - Ο Εμανουέλ Μακρόν πρέπει να ορίσει πέμπτο πρωθυπουργό μέσα σε τρία χρόνια, την ώρα που ο δρόμος και οι αγορές προετοιμάζονται για νέα καταιγίδα
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουελ Μακρόν
Η εκδίκηση του Ισραήλ για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ με τους 6 νεκρούς: Κατεδαφίζονται σπίτια στα χωριά των δραστών
Θα ακυρωθεί η άδεια εργασίας τουλάχιστον 750 ανθρώπων - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες κυρώσεις σε συγγενείς ή συγχωριανούς δραστών επιθέσεων ως μέσο αποτροπής
Διασώστες
2
Newsit logo
Newsit logo