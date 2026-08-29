Νεπάλ: Πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από τη χώρα – Αγωνία για τους αγνοούμενους και δορυφορικές εικόνες ασύλληπτης καταστροφής

Η οσμή και το απόκοσμο σκηνικό θανάτου επικρατούν πλέον στο Νεπάλ, το πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και άλλοτε αγαπημένο τουριστικό προορισμό για αμέτρητους επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.
Μετά την ανυπολόγιστη καταστροφή από τις πλημμύρες στις 26/8/26, όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, επιστρέφουν στα καλυμμένα με λάσπη ερείπια και αναζητούν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Κάποιοι άλλοι, αναζητούν ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως, να μην ξαναδούν ποτέ…
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Οι συγγενείς των αγνοουμένων συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία, αναζητώντας πληροφορίες για τα θύματα.
Κάποιοι θα δουν την τύχη να τους χαμογελάει μέσα στο μαύρο των ημερών. Όπως η μητέρα, που ξαναβρήκε τα δύο μικρά αγόρια της μετά την καταστροφή.
Ένα βίντεο με τη δραματική διάσωση ενός κοριτσιού από το Νεπάλ έφερε μια αχτίδα ελπίδας, τρεις ημέρες μετά την απόλυτη καταστροφή.
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Breaking: Visuals show small girl being found alive and rescued earlier today in Nepal amid devastating flooding. pic.twitter.com/uW1iQHFXLL— World Updates (@Updatesofwworld) August 29, 2026
Οικογένειες σε όλο τον κόσμο περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες.
682 άνθρωποι έχουν καταγραφεί επισήμως νεκροί από την φοβερή καταστροφή. Αυτή τη μανία της φύσης που ακόμη και σήμερα, τρεις ημέρες μετά, οι εικόνες μοιάζουν εξωπραγματικές. Σαν βγαλμένες από ταινία καταστροφής…
Hey Bhagwan I’m speechless.— (@Bamdevrijal) August 29, 2026
I can’t imagine the pain of watching your entire world being swept away like this. Praying for everyone affected. May everyone stay safe and find strength through this tragedy. #Nepal #Flood #PrayForNepal #StaySafe pic.twitter.com/DiIMGVAKQr
Salen nuevos vídeos del deslizamiento en Nepal.. Se aprecia cómo arrasa con un campamento entero, la pobre gente no tuvo tiempo ni de escapar .. pic.twitter.com/bi4vHzkbES— Anxious Vids (@Anxiousvids) August 27, 2026
Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα πώς μια ολόκληρη περιοχή «σβήστηκε» από τον χάρτη, μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου.
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Σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.
Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.
Nepal 's Viral Green House Family Members being Rescued one by one— Viral Stringer (@StringerViral) August 29, 2026
🎥 Ganesh Srestha pic.twitter.com/XajQNsrvyI
Όσοι έζησαν, καλούνται τώρα να βρουν τρόπο να παραμείνουν ζωντανοί…