Νεπάλ: Πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από τη χώρα – Αγωνία για τους αγνοούμενους και δορυφορικές εικόνες ασύλληπτης καταστροφής

Μετά την ανυπολόγιστη καταστροφή από τις πλημμύρες στις 26/8/26, όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, επιστρέφουν στα καλυμμένα με λάσπη ερείπια και αναζητούν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Κάποιοι άλλοι, αναζητούν ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως, να μην ξαναδούν ποτέ…

Η οσμή και το απόκοσμο σκηνικό θανάτου επικρατούν πλέον στο Νεπάλ , το πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και άλλοτε αγαπημένο τουριστικό προορισμό για αμέτρητους επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία, αναζητώντας πληροφορίες για τα θύματα.

Κάποιοι θα δουν την τύχη να τους χαμογελάει μέσα στο μαύρο των ημερών. Όπως η μητέρα, που ξαναβρήκε τα δύο μικρά αγόρια της μετά την καταστροφή.

Η 28χρονη Matti Maya Tamang, έχοντας ξαναβρεί τον 8χρονο γιο της Zoyal Ghale REUTERS / Ranup Shrestha

Η μητέρα με τον μικρότερο γιο της, τον 5χρονο Jenish Ghale, που επίσης κατάφερε να σωθεί REUTERS / Francis Mascarenhas

Ένα βίντεο με τη δραματική διάσωση ενός κοριτσιού από το Νεπάλ έφερε μια αχτίδα ελπίδας, τρεις ημέρες μετά την απόλυτη καταστροφή.

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Breaking: Visuals show small girl being found alive and rescued earlier today in Nepal amid devastating flooding. pic.twitter.com/uW1iQHFXLL — World Updates (@Updatesofwworld) August 29, 2026

Οικογένειες σε όλο τον κόσμο περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες.

682 άνθρωποι έχουν καταγραφεί επισήμως νεκροί από την φοβερή καταστροφή. Αυτή τη μανία της φύσης που ακόμη και σήμερα, τρεις ημέρες μετά, οι εικόνες μοιάζουν εξωπραγματικές. Σαν βγαλμένες από ταινία καταστροφής…

Hey Bhagwan I’m speechless.

I can’t imagine the pain of watching your entire world being swept away like this. Praying for everyone affected. May everyone stay safe and find strength through this tragedy. #Nepal #Flood #PrayForNepal #StaySafe pic.twitter.com/DiIMGVAKQr — (@Bamdevrijal) August 29, 2026

Salen nuevos vídeos del deslizamiento en Nepal.. Se aprecia cómo arrasa con un campamento entero, la pobre gente no tuvo tiempo ni de escapar .. pic.twitter.com/bi4vHzkbES — Anxious Vids (@Anxiousvids) August 27, 2026

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα πώς μια ολόκληρη περιοχή «σβήστηκε» από τον χάρτη, μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου.

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Η δορυφορική εικόνα δείχνει την πόλη Τιμούρε στο Νεπάλ πριν από τις ξαφνικές πλημμύρες και την κατολίσθηση, 2026 PLANET LABS PBC / Handout via REUTERS

Αυτή η δορυφορική εικόνα δείχνει την πόλη Τιμούρε στο Νεπάλ μετά από ξαφνικές πλημμύρες και μια κατολίσθηση – 2026 PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.