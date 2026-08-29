Κόσμος

Νεπάλ: Πέπλο θανάτου απλώνεται πάνω από τη χώρα – Αγωνία για τους αγνοούμενους και δορυφορικές εικόνες ασύλληπτης καταστροφής

Όσοι επέζησαν από την τραγωδία, καλούνται τώρα να βρουν τρόπο να παραμείνουν ζωντανοί...
REUTERS
REUTERS / Athit Perawongmetha
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Η οσμή και το απόκοσμο σκηνικό θανάτου επικρατούν πλέον στο Νεπάλ, το πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό και άλλοτε αγαπημένο τουριστικό προορισμό για αμέτρητους επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά την ανυπολόγιστη καταστροφή από τις πλημμύρες στις 26/8/26, όσοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, επιστρέφουν στα καλυμμένα με λάσπη ερείπια και αναζητούν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Κάποιοι άλλοι, αναζητούν ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως, να μην ξαναδούν ποτέ…

Οι αδελφοί του Σούντα Νταμάιλ, ο οποίος αγνοείται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες, φωτογραφίζονται με την εικόνα του, έξω από το νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τριμπουβάν (TUTH), στο Κατμαντού του Νεπάλ, στις 29 Αυγούστου 2026 EPA / NARENDRA SHRESTHA

Οι συγγενείς των αγνοουμένων συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία, αναζητώντας πληροφορίες για τα θύματα.

Ένας άνδρας τοποθετεί μια αφίσα με αγνοούμενους, σε έναν τοίχο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Tribhuvan (TUTH), στο Κατμαντού του Νεπάλ EPA / NARENDRA SHRESTHA

Κάποιοι θα δουν την τύχη να τους χαμογελάει μέσα στο μαύρο των ημερών. Όπως η μητέρα, που ξαναβρήκε τα δύο μικρά αγόρια της μετά την καταστροφή.

Matti Maya Tamang, 28, speaks with her son Zoyal Ghale, 8, who was airlifted from Rasuwa after being injured in the deadly flash floods and mudslide, two days after they were separated following the floods, inside a hospital in Kathmandu, Nepal, August 28, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS
Η 28χρονη Matti Maya Tamang, έχοντας ξαναβρεί τον 8χρονο γιο της Zoyal Ghale REUTERS / Ranup Shrestha
Matti Maya Tamang, 28, along with her son Jenish Ghale, 5, sit in a van as they leave for Kathmandu to meet her son Zoyal Ghale, 8, after they were separated by the deadly flash floods and mudslide, in Rasuwa district, in Nepal, August 28, 2026. REUTERS
Η μητέρα με τον μικρότερο γιο της, τον 5χρονο Jenish Ghale, που επίσης κατάφερε να σωθεί REUTERS / Francis Mascarenhas

Ένα βίντεο με τη δραματική διάσωση ενός κοριτσιού από το Νεπάλ έφερε μια αχτίδα ελπίδας, τρεις ημέρες μετά την απόλυτη καταστροφή.

Οικογένειες σε όλο τον κόσμο περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες.

682 άνθρωποι έχουν καταγραφεί επισήμως νεκροί από την φοβερή καταστροφή. Αυτή τη μανία της φύσης που ακόμη και σήμερα, τρεις ημέρες μετά, οι εικόνες μοιάζουν εξωπραγματικές. Σαν βγαλμένες από ταινία καταστροφής…

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα πώς μια ολόκληρη περιοχή «σβήστηκε» από τον χάρτη, μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου.

A satellite image shows Timure in Nepal before flash floods and a mudslide, October 1, 2025. 2026 PLANET LABS PBC
Η δορυφορική εικόνα δείχνει την πόλη Τιμούρε στο Νεπάλ πριν από τις ξαφνικές πλημμύρες και την κατολίσθηση, 2026 PLANET LABS PBC / Handout via REUTERS
A satellite image shows Timure in Nepal after flash floods and a mudslide, August 27, 2026. 2026 PLANET LABS PBC
Αυτή η δορυφορική εικόνα δείχνει την πόλη Τιμούρε στο Νεπάλ μετά από ξαφνικές πλημμύρες και μια κατολίσθηση – 2026 PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Άνθρωποι διασώζονται από ελικόπτερο του Στρατού του Νεπάλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο χωριό Χατιγκάουντα, στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ EPA / NARENDRA SHRESTHA
Στο Μπιντούρ του Νεπάλ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης EPA / YONHAP SOUTH KOREA OUT

Όσοι έζησαν, καλούνται τώρα να βρουν τρόπο να παραμείνουν ζωντανοί…

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