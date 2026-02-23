Νετανιάχου για επίθεση στο Ιράν: Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε στην Κνεσέτ ότι η χώρα του βιώνει «περίπλοκες και δύσκολες ημέρες», λόγω της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

«Διανύουμε πολύ περίπλοκες και δύσκολες ημέρες. Κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το αύριο, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφορικά με το ενδεχόμενο επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τις απειλές του προς το Ιράν λέγοντας ότι «αν οι αγιατολάδες διαπράξουν ίσως το σοβαρότερο λάθος στην ιστορία τους και επιτεθούν στο Ισραήλ, θα απαντήσουμε με δύναμη που δεν μπορούν ούτε να φανταστούν».

Η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα ότι οποιοδήποτε πλήγμα εκ μέρους των ΗΠΑ, ακόμη και «περιορισμένο» θα την ανάγκαζε να απαντήσει «με δριμύτητα».