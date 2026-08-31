Νετανιάχου για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Η υπογραφή της συμφωνίας με την Ελλάδα ενισχύει την περιφερειακή μας συμμαχία»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποθεώνει την συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα» με την Ελλάδα με ανάρτησή του στα social media.

«Η συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυρηλατήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο», αναφέρει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφερόμενος στην υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια ισραηλινών συστημάτων για τον ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο, γνωστό και ως «Ασπίδα του Αχιλλέα».

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Ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας υπέγραψε σήμερα το πρωί (31.08.2026) τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ.

«Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Αυτή η κίνηση αντικατοπτρίζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές μας εξαγωγές και την ενίσχυση των περιφερειακών μας συμμαχιών», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין.



הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל.



מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון בייצוא הביטחוני שלנו… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 31, 2026

Η Ελλάδα θα προμηθευτεί τα ισραηλινά συστήματα David’s Sling, SPYDER και Barak MX, και ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου (C2).