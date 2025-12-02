Κόσμος

Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ για τη Συρία: «Είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία»

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν 13 άτομα σε επιχείρηση στη νότια Συρία την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι στόχευσαν μια ισλαμιστική ομάδα
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun

Μετά την ξεκάθαρη προειδοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το Ισραήλ να καταλήξει σε συμφωνία με τη Συρία, τονίζει όμως ότι δεν θα κάνει συμβιβασμούς στην ασφάλειά του.

Χθες (1/12/2025), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε τη σημασία που έχει η αποκατάσταση της Συρίας, τονίζοντας ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα» που παρουσιάζει η Δαμασκός. Λίγο αργότερα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σήμερα, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατιώτες των IDF που τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

«Μετά την 7η Οκτωβρίου, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις κοινότητές μας στα σύνορά μας, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων συνόρων, και να αποτρέψουμε την οχύρωση τρομοκρατών και εχθρικών δραστηριοτήτων εναντίον μας, να προστατεύσουμε τους Δρούζους συμμάχους μας και να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ είναι ασφαλές από χερσαίες και άλλες επιθέσεις από περιοχές κοντά στα σύνορα», είπε στους στρατιώτες.

«Αυτό που περιμένουμε από τη Συρία είναι, φυσικά, να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας από τη Δαμασκό έως τα σύνορα με το Ισραήλ στο Όρος Ερμών», πρόσθεσε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του.

«Σε μια θετική ατμόσφαιρα και με κατανόηση αυτών των αρχών, είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με τους Σύρους, αλλά θα τηρήσουμε τις αρχές μας σε κάθε περίπτωση», καταλήγει.

Την περασμένη Παρασκευή (28/11/2025), οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν 13 άτομα σε επιχείρηση στη νότια Συρία, λέγοντας ότι στόχευσαν μια ισλαμιστική ομάδα. Έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα πραγματοποίησε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

Πηγή: OnAlert

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Αισιοδοξία» βλέπει ο Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ της Ουκρανίας βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» - Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο
«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν
Ένα νέο περιστατικό «δημόσιας δικαιοσύνης» που αποτυπώνει την ταχεία κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι Ταλιμπάν πολλαπλασιάζουν τις εκτελέσεις και επιβάλλουν τη σκληρή εκδοχή της σαρία
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν
Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο
Ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.
Πούτιν
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo