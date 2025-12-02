Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ για τη Συρία: «Είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία»

Μετά την ξεκάθαρη προειδοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το Ισραήλ να καταλήξει σε συμφωνία με τη Συρία, τονίζει όμως ότι δεν θα κάνει συμβιβασμούς στην ασφάλειά του.

Χθες (1/12/2025), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε τη σημασία που έχει η αποκατάσταση της Συρίας, τονίζοντας ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα» που παρουσιάζει η Δαμασκός. Λίγο αργότερα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σήμερα, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατιώτες των IDF που τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι.

«Μετά την 7η Οκτωβρίου, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις κοινότητές μας στα σύνορά μας, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων συνόρων, και να αποτρέψουμε την οχύρωση τρομοκρατών και εχθρικών δραστηριοτήτων εναντίον μας, να προστατεύσουμε τους Δρούζους συμμάχους μας και να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ είναι ασφαλές από χερσαίες και άλλες επιθέσεις από περιοχές κοντά στα σύνορα», είπε στους στρατιώτες.

«Αυτό που περιμένουμε από τη Συρία είναι, φυσικά, να δημιουργήσει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας από τη Δαμασκό έως τα σύνορα με το Ισραήλ στο Όρος Ερμών», πρόσθεσε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του.

«Σε μια θετική ατμόσφαιρα και με κατανόηση αυτών των αρχών, είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με τους Σύρους, αλλά θα τηρήσουμε τις αρχές μας σε κάθε περίπτωση», καταλήγει.

Την περασμένη Παρασκευή (28/11/2025), οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν 13 άτομα σε επιχείρηση στη νότια Συρία, λέγοντας ότι στόχευσαν μια ισλαμιστική ομάδα. Έξι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα πραγματοποίησε μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο.

Πηγή: OnAlert