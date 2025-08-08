Νετανιάχου σε Μερτς: Στόχος μας η απελευθέρωση της Γάζας από τη Χαμάς – Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αναστολή στρατιωτικών εξαγωγών στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, ότι ο κύριος στόχος της χώρας του δεν είναι η κατάληψη της Γάζας, αλλά η απελευθέρωσή της από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μερτς, τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής διοίκησης στην περιοχή, η οποία θα διασφαλίσει την ασφάλεια και την σταθερότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση της Γερμανίας να αναστείλει τις στρατιωτικές εξαγωγές στο Ισραήλ, σε μια περίοδο αυξανόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχολίασε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στάσης από τη γερμανική πλευρά, η οποία μέχρι τώρα ήταν ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα (08/08/2025), η γερμανική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μην εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ όπλων και πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός είναι οι βασικές προτεραιότητες, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο καγκελάριος εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα δεινά των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας.

«Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κατανοήσει κανείς με ποιον τρόπο το ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο θα επιτρέψει την εκπλήρωση των στόχων στην Λωρίδα της Γάζας και υπό τις συνθήκες αυτές, η γερμανική κυβέρνηση δεν επιτρέπει, μέχρι νεωτέρας, τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Λωρίδα της Γάζας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά σημαντική αλλαγή στάσης, καθώς η Γερμανία είναι μαζί με τις ΗΠΑ ένας από τους πιστότερους συμμάχους του Ισραήλ υπό το βάρος της ιστορικής της ευθύνης για το Ολοκαύτωμα.

«Η γερμανική κυβέρνηση παραμένει βαθιά ανήσυχη για τα συνεχιζόμενα δεινά του άμαχου πληθυσμού στην Λωρίδα της Γάζας». «Με την σχεδιαζόμενη επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αναλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τους πολίτες στον παλαιστινιακό θύλακα», δηλώνει στην ανακοίνωσή του ο γερμανός καγκελάριος επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για πλήρη πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των άλλων μη κυβερνητικών θεσμών.

«Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επιτακτικά από την ισραηλινή κυβέρνηση να μην λάβει άλλα μέτρα για την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Φρίντριχ Μερτς.