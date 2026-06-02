Κόσμος

Βραζιλία: 19χρονη έχασε το πόδι της μετά από επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή παραλία

Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού της στο ύψος του μηρού, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση λόγω του κινδύνου επιπλοκών και μόλυνσης
Παραλία
Η 19χρονη δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και οι λουόμενοι προσπαθούν να βοηθήσουν
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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μια 19χρονη στη Βραζιλία, μετά από επίθεση καρχαρία που δέχθηκε στην παραλία Boa Viagem το απόγευμα της Δευτέρας (01/06/2026).

Η άτυχη κοπέλα μετά την επίθεση από καρχαρία-τίγρη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Βραζιλία, αφού προηγουμένως γιατρός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας της παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην παραλία, εφαρμόζοντας αιμοστατικό επίδεσμο για τον περιορισμό της αιμορραγίας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου η άμεση αντιμετώπιση του τραυματισμού αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση της ζωής της νεαρής γυναίκας, η οποία είχε υποστεί σοβαρή απώλεια αίματος και βρισκόταν σε αιμορραγικό σοκ.

Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού της στο ύψος του μηρού, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση λόγω του κινδύνου επιπλοκών και μόλυνσης.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του νοσοκομείου, ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον μεταγγίσεις αίματος τις επόμενες ώρες.

Τη 19χρονη ανέσυρε από τη θάλασσα ο ξάδερφός της, ο οποίος δήλωσε ότι την είδε να απομακρύνεται από την ακτή και να χάνει τις δυνάμεις της.

Με τη βοήθεια άλλων λουόμενων κατάφερε να τη μεταφέρει στην παραλία, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον τραυματισμό ενός 11χρονου αγοριού από επίθεση καρχαρία στην παραλία Piedade, σε μικρή απόσταση από την Boa Viagem, προκαλώντας νέα ανησυχία για την ασφάλεια των λουομένων στην ευρύτερη περιοχή.

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