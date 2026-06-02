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Σαουθάμπτον: Επεισόδια σε διαδήλωση για την δολοφονία του 18χρονου φοιτητή από ένα νεαρό Σιχ

Έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο
Σαουθάμπτον
Επεισόδια στο Σαουθάμπτον / REUTERS / Isabel Infantes
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Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Σαουθάμπτον, στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ.

Οι διαδηλωτές στο Σαουθάμπτον κατήγγειλαν την δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος Σιχ που καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη.

Έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο.

Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση.

Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Police officers stand guard amid colored smoke during a demonstration following the conviction of Vikrum Digwa for the murder of student Henry Nowak, in Southampton, Britain, June 2, 2026. REUTERS
REUTERS /Isabel Infantes
Protesters clash with police officers during a demonstration following the conviction of Vikrum Digwa for the murder of student Henry Nowak, in Southampton, Britain, June 2, 2026. REUTERS
REUTERS / Isabel Infantes

Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις.

Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.

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