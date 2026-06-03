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Γερμανία: Παραδόθηκε ο 51χρονος που κρατούσε αιχμάλωτες τις 3 κόρες του – Πυροβόλησε αστυνομικούς πριν ταμπουρωθεί στο σπίτι

Πριν την απαγωγή, προσπάθησε να ληστέψει εστιατόριο και επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού στους πελάτες του
Αστυνομικοί
Φωτογραφία αρχείου REUTERS/Thilo Schmuelgen
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Λίγο πριν τις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (03.06.2026), παραδόθηκε στις αρχές ο 51χρονος Σέρβος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κατά αστυνομικών και είχε ταμπουρωθεί σπίτι του, στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, κρατώντας αιχμάλωτα και υπό την απειλή όπλου τα 3 παιδιά του. Το θρίλερ που διήρκησε πάνω από 5 ώρες, έληξε με την σύλληψή του, ενώ τα 3 παιδιά του ηλικίας 7, 10 και 12 χρόνων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Ο 51χρονος άνδρας από την Σερβία, πριν κρατήσει αιχμάλωτα τα παιδιά του, αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο στο Ντόρτμουντ χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού εναντίον πελατών. Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητό του και όταν οι αρχές της Γερμανίας προσπάθησαν να τον σταματήσουν, ξεκίνησε τους πυροβολισμούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

«Μία σφαίρα χτύπησε το προστατευτικό γιλέκο ενός από τους αστυνομικούς που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας αργά το βράδυ της Τρίτης.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, ο αστυνομικός υπέστη ελαφρά τραύματα».

Κατόπιν, κατέφυγε σε διαμέρισμα, το οποίο πιστεύεται ότι είναι ο τόπος κατοικίας του, κρατώντας τα τρία παιδιά του υπό την απειλή όπλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και η μητέρα τους, επίσης από την Σερβία, λαμβάνει φροντίδα ειδικών ψυχολόγων.

Οι διαπραγματευτές «πάλευαν» επί ώρες να τον πείσουν να αφήσει ελεύθερα τα παιδιά του και στη συνέχεια να παραδοθεί.

Βαριά οπλισμένοι επίλεκτοι αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι ενώ οι διαπραγματευτές προσπαθούσαν να τον πείσουν να αφήσει ελεύθερα τα παιδιά του και να παραδοθεί.

Εν τέλει, πέταξε από πάνω του το όπλο, βγήκε από το σπίτι με σηκωμένα τα χέρια και συνελήφθη από τις αρχές, σύμφωνα με την Bild.

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