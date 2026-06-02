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Συναγερμός στο Ντόρτμουντ: Ένοπλος ταμπουρώθηκε σε σπίτι με δύο παιδιά – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από επεισόδιο σε εστιατόριο
Γερμανική αστυνομία
Γερμανική αστυνομία / REUTERS / Thilo Schmuelgen
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ντόρτμουντ στη Γερμανία, καθώς ένας άνδρας φέρεται να έχει οχυρωθεί σε κατοικία στην περιοχή Χέχστεν, κρατώντας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, δύο μικρά παιδιά.

Όπως μεταδίδουν η Bild και το WDR, το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από επεισόδιο σε εστιατόριο στο Ντόρτμουντ στη Γερμανία, όπου ο άνδρας φέρεται να απείλησε παρευρισκόμενους και να έκανε χρήση σπρέι πιπεριού, πριν διαφύγει με όχημα.

Ακολούθησε καταδίωξη από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ύποπτος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών με όπλο μικρού διαμετρήματος.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη ελαφρά τραύματα.

Στη συνέχεια, ο δράστης φέρεται να κατέφυγε σε κατοικία, παίρνοντας μαζί του δύο παιδιά, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως σοβαρή κατάσταση ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα του υπόπτου ούτε έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των παιδιών.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

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