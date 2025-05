Νετανιάχου: «Στιγμιαία απώλεια του ελέγχου» οι πυροβολισμοί στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου παραδέχτηκε “μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου” στο νέο κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος εκτιμώντας παρά ταύτα ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής.

“Επεξεργαστήκαμε ένα σχέδιο με τους Αμερικανούς φίλους μας για να έχουμε ελεγχόμενες τοποθεσίες διανομής όπου μια αμερικανική εταιρία θα μπορούσε να διανείμει τρόφιμα σε παλαιστινιακές οικογένειες”, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ομιλίας στην Ιερουσαλήμ.

“Υπήρξε μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου” μπροστά στη μαζική συρροή Παλαιστινίων προς ένα κέντρο που άνοιξε σήμερα στη Ράφα (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας), αλλά “ευτυχώς ξαναπήραμε τον έλεγχο”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

“Η σημερινή διανομή της βοήθειας από τους Αμερικανούς προμηθευτές ήταν επιτυχής”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Των δηλώσεων Νετανιάχου, είχαν προηγηθεί σκηνές χάους όταν Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν προειδοποιητικές βολές σήμερα (27/5/25), στο κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Ράφα, την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνωστίζονταν για να παραλάβουν λίγα τρόφιμα στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δεν επρόκειτο για «πυρά από αέρος». Το νέο «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα» (GHF) που στηρίζεται από τις ΗΠΑ και λειτουργεί αυτά τα νεοσύστατα κέντρα διανομής ανέφερε από την πλευρά του ότι ήταν τέτοια η κοσμοσυρροή που οι εργαζόμενοί του αναγκάστηκαν «να αποσυρθούν ώστε ένας μικρός αριθμός ανθρώπων από τη Γάζα να λάβει βοήθεια με ασφάλεια, προτού να διαλυθεί».

Οι εικόνες με τρομαγμένους πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι, έκαναν το γύρο του κόσμου, μέσα από τα social media.

