Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες – Το μήνυμα στους Ιρανούς

Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «τρομοκρατικού καθεστώτος» στο Ιράν τις επόμενες ημέρες απειλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στα social media που σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ynet, επιστράτευσε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την αναπαραγωγή της φωνής του. Το ίδιο μήνυμα μετέφερε χθες το βράδυ σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση στα εβραϊκά.

«Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να απελευθερωθεί ο γενναίος λαός του Ιράν από τα δεσμά της τυραννίας», τους λέει ο Νετανιάχου στα περσικά, προτρέποντάς τους: «Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

«Αυτή είναι μια ευκαιρία που έρχεται μόνο μία φορά σε κάθε γενιά», λέει. «Μην μένετε άπραγοι, γιατί η στιγμή σας θα έρθει σύντομα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε το έργο, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που έχει πικράνει τη ζωή σας», λέει, καλώντας τις εθνοτικές ομάδες του Ιράν να ενωθούν για να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Βίντεο από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου:

PM Netanyahu’s office shares footage from a meeting with senior ministers and top security officials last night pic.twitter.com/ER3y53xjxx — Lazar Berman (@Lazar_Berman) March 1, 2026

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου μοιράστηκε βίντεο από τη χθεσινή συνάντησή του με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας και υπουργούς την πρώτη βραδιά του πολέμου με το Ιράν.