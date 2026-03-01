Κόσμος

Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε χιλιάδες στόχους στο Ιράν τις επόμενες ημέρες – Το μήνυμα στους Ιρανούς

«Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί» λέει στους Ιρανούς ο Νετανιάχου - Βίντεο από τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / ABIR SULTAN / Pool via REUTERS / File Photo

Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «τρομοκρατικού καθεστώτος» στο Ιράν τις επόμενες ημέρες απειλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στα social media που σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ynet, επιστράτευσε τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την αναπαραγωγή της φωνής του. Το ίδιο μήνυμα μετέφερε χθες το βράδυ σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση στα εβραϊκά.

«Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να απελευθερωθεί ο γενναίος λαός του Ιράν από τα δεσμά της τυραννίας», τους λέει ο Νετανιάχου στα περσικά, προτρέποντάς τους: «Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί».

«Αυτή είναι μια ευκαιρία που έρχεται μόνο μία φορά σε κάθε γενιά», λέει. «Μην μένετε άπραγοι, γιατί η στιγμή σας θα έρθει σύντομα».

«Η στιγμή που πρέπει να βγείτε στους δρόμους, να βγείτε στους δρόμους κατά εκατομμύρια για να ολοκληρώσετε το έργο, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που έχει πικράνει τη ζωή σας», λέει, καλώντας τις εθνοτικές ομάδες του Ιράν να ενωθούν για να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

Βίντεο από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου:

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου μοιράστηκε βίντεο από τη χθεσινή συνάντησή του με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας και υπουργούς την πρώτη βραδιά του πολέμου με το Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
81
71
69
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Απειλεί η Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ: Θα εκπληρώσουμε το καθήκον μας απέναντι στην επιθετικότητα ΗΠΑ και Ισραήλ
«Όποιες κι αν είναι οι θυσίες, δεν θα εγκαταλείψουμε (...) το πεδίο της αντίστασης» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ
Ο Ναΐμ Κάσεμ
Ισραήλ: Βίντεο από το χτύπημα σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο Ιράν – «Έχουμε καταστρέψει τα μισά τους αποθέματα»
«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF
Ιρανικές εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων
Newsit logo
Newsit logo