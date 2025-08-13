Κόσμος

Νετανιάχου: «Το Ιράν διατηρεί ακόμη 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου παρά τους βομβαρδισμούς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις»

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ζητά να γίνει επαλήθευση σχετικά με την ποσότητα του ουρανίου που διαθέτει το Ιράν - Η ιρανική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποκαλύψει τα στοιχεία
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Φωτογραφία αρχείου Reuters

Αν και το Ισραήλ ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού πόλεμο κατά του Ιράν με σκοπό να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως συνεχίζουν και διαθέτουν 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παρά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκτίμησε πως αυτά τα 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, δεν είναι μακριά από τον στόχο του 90% που χρειάζεται για να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

«Συνεχίζουν να έχουν 400 κιλά», τόνισε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24news, κάνοντας λόγο «περί αναγκαίας αλλά όχι ικανής συνθήκης για την παραγωγή ατομικών βομβών».

Το Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως και χώρες της Δύσης, κατηγορούν επί δεκαετίες την Τεχεράνη πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά η Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαβεβαίωσε πάντως πως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πήγε «χρόνια» πίσω εξαιτίας του πολέμου που διέταξε.

«Δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να προχωρήσουν τα σχέδια που ήθελαν», επέμεινε.

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε στο CBS News ότι η υπηρεσία του δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα 400 και πλέον κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά το 60% και ότι θα ήθελε να γίνει επαλήθευση, όπως και για την κατάσταση των βομβαρδισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η κυβέρνηση του Ιράν, βλέποντας «κακόβουλες» προθέσεις του ΔΟΑΕ, με τον οποίο έχει αναστείλει τη συνεργασία, δεν μοιάζει διατεθειμένη να επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Καθώς συμπληρώνονται 2 μήνες από την έναρξη του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρότρυνε, για ακόμη μια φορά, τους πολίτες του Ιράν να βγουν στους δρόμους, να απαιτήσουν οι ηγέτες της χώρας τους να λογοδοτήσουν, να διακινδυνεύσουν για «την ελευθερία».

Με βίντεο που δημοσιοποίησε χθες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους Ιρανούς πολίτες με αφορμή το πρόβλημα λειψυδρίας και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης στη χώρα τους.

«Με αυτή τη αφόρητη καλοκαιρινή ζέστη, δεν έχετε καν καθαρό κρύο νερό να δώσετε στα παιδιά σας», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. «Αλλά ιδού το καλό νέο: αν η χώρα σας αποκτήσει την ελευθερία της, οι καλύτεροι ισραηλινοί ειδικοί θα έρθουν σε κάθε πόλη του Ιράν, με τεχνολογία αιχμής και τεχνογνωσία». Κάλεσε τους Ιρανούς να «διακινδυνεύσουν για την ειρήνη», να «βγουν στους δρόμους» και να «οικοδομήσουν καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές τους και για όλους τους Ιρανούς».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει απευθύνει επανειλημμένα τέτοια μηνύματα στους πολίτες του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ — και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο πόλεμος των 12 ημερών

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν, προχωρώντας σε πλήγματα κυρίως από τον αέρα με στόχους στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια κι επιστήμονες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, το οποίο η κυβέρνηση Νετανιάχου εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή.

Και, την 22η Ιουνίου, αεροσκάφη των ΗΠΑ –του κυριότερου συμμάχου του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο– βομβάρδισαν την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, νότια της Τεχεράνης, κι άλλες δυο πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά στην Ισφαχάν και στη Νατάνζ (κεντρικά).

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε εξαπολύοντας ομοβροντίες πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ και έπληξε επίσης τη μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο Κατάρ, πάντως κατά τρόπο που επέτρεψε να αποφευχθούν αμερικανικές απώλειες.

Πάνω από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Οι αρχές του Ισραήλ έκαναν επίσημα λόγο για 28 νεκρούς.

