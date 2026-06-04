Κόσμος

Καλιφόρνια: Βετεράνος έδεσε με εκρηκτικά πολίτες και τους κράτησε αιχμάλωτους για 15 ώρες – Εξουδετερώθηκε από το FBI

Με βαρύ ιστορικό σε αδικήματα σεξουαλικής φύσης κι ιστορικό βίας ο 41χρονος πρώην στρατιωτικός - Τους κράτησε αιχμάλωτους σε τράπεζα με το FBI να περικυκλώνει το σημείο για την απελευθέρωση των ομήρων
Πράκτορες του FBI έξω από την τράπεζα για την σύλληψη του δράστη (AP Photo
Πράκτορες του FBI έξω από την τράπεζα για την σύλληψη του δράστη (AP Photo/David Dennis)
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Θρίλερ 15 ωρών στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με βετεράνο να δένει με εκρηκτικά 10 ανθρώπους και να τους κρατά αιχμάλωτους μέσα σε τράπεζα. Το σοβαρό επεισόδιο ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη (02.06.2026) με τον δράστη εν τέλει να πέφτει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Ο 41χρονος Άντονι Σιρλς, βετεράνος με βαρύ φάκελο για αδικήματα σεξουαλικής φύσης κι ιστορικό βίας, εισέβαλε στην τράπεζα Chase Bank στην Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια, και ζώστηκε με εκρηκτικά. Στη συνέχεια καθήλωσε τους πολίτες, τοποθετώντας και σε αυτούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε στους αστυνομικούς πως είχε δέσει με εκρηκτικά κάποιους από τους πολίτες, ώστε να μην φύγουν από δίπλα του. Στο ίδιο κτίριο «φιλοξενούνται» δημόσιες υπηρεσίες και τοπικό σύστημα παιδείας.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις του FBI με ειδικευμένη ομάδα για υποθέσεις ομήρων.

Ο 41χρονος Άντονι Σιρλ
Ο 41χρονος Άντονι Σιρλ / Φωτογραφία από υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Δυο από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι, το μεσημέρι και το βράδυ, με τον δράστη να αρνείται να παραδώσει άλλους.

Εν τέλει το FBI επενέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και «εξουδετέρωσε» τον δράστη.

«Περί τις 04:30 (…) επενέβη ομάδα διάσωσης ομήρων και εξουδετέρωσε το πρόσωπο αυτό», ανέφερε ο ειδικός πράκτορας Σιντ Πατέλ της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Οι όμηροι είναι «όλοι σώοι από σωματική άποψη», πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ψυχολογικά επακόλουθα, με τα οποία θα πρέπει να ζήσουν, και ειδικοί μας που είναι επιφορτισμένοι με την (ψυχολογική) υποστήριξη θυμάτων θα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν», διαβεβαίωσε.

 Δεν έχει διατυπωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια εκτίμηση για τα κίνητρα του δράση ούτε από την αστυνομία, ούτε από το FBI.

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