Νέα Υόρκη: Ποιοι μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους τη νύχτα – «Ψάχνουν χρήματα ή σχεδιάζουν να κάνουν κακό»

Συνεχίζεται το θρίλερ με τους «ανθρώπους-τυφλοπόντικες» που μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Τι συμβαίνει στα σκοτεινά τούνελ κάτω από τη Νέα Υόρκη; Γιατί άγνωστοι άνδρες κατεβαίνουν νύχτα στους υπονόμους και επανεμφανίζονται ώρες αργότερα από φρεάτια σε διαφορετικές γειτονιές; Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν κατοίκους και αρχές, καθώς μια σειρά από παράξενα βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει δώσει τροφή σε θεωρίες και εικασίες για το τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από τους πολυσύχναστους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Βίντεο δείχνουν ομάδες ατόμων να ανοίγουν φρεάτια και να εισέρχονται στο εκτεταμένο αποχετευτικό δίκτυο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας απορίες αλλά και ανησυχία. Η Washington Post σχολίασε σκωπτικά το φαινόμενο διερωτώμενη αν πρόκειται για «ανθρώπους-τυφλοπόντικες», «κυνηγούς κροκοδείλων» ή ακόμη και για τους… αδελφούς Μάριο.

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What is going on in the sewers of New York City? It’s a question locals and officials are trying to answer as people have been seen popping in and out of the ground.



“Seven grown adults going down there? Got to be something, man,” a local said. https://t.co/6OqhYvHY57 pic.twitter.com/JhgCuRYvCq — The Washington Post (@washingtonpost) June 4, 2026

Οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν ήδη απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθεί ποιοι είναι οι άγνωστοι και ποιος είναι ο σκοπός των υπόγειων διαδρομών τους.

Από τις 5 Μαΐου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία παρόμοια περιστατικά στις περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις ή να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι νυχτερινές «εξαφανίσεις» στους υπονόμους

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ομάδες ανθρώπων να κατεβαίνουν σε φρεάτια και να παραμένουν για ώρες κάτω από το έδαφος πριν ξαναβγούν στην επιφάνεια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου στην Αστόρια του Κουίνς.

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Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, κάμερες κατέγραψαν άτομα εξοπλισμένα με αδιάβροχες μπότες και φακούς να ανοίγουν ένα φρεάτιο και να εισέρχονται στο αποχετευτικό δίκτυο.

Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τους αγνώστους.

«Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε», δήλωσε στο NBC News. «Με κοίταξαν για λίγο και συνέχισαν σαν να μην υπήρχα. Έχω δει πολλά παράξενα πράγματα στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό ήταν πραγματικά διαφορετικό».

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοί του κάλεσαν αμέσως το 911, ενώ μετέφεραν μέσα στο γκαράζ τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο, φοβούμενοι ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί απρόβλεπτα.

«Μην το παίξεις Μπάτμαν»

Ο Γιακούποβιτς παραδέχθηκε ότι ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς δεν γνώριζε τι ακριβώς έκαναν οι άνδρες κάτω από το έδαφος ούτε πώς θα αντιδρούσαν όταν θα έβγαιναν ξανά στην επιφάνεια.

«Δεν ήξερα αν θα έβγαιναν από το φρεάτιο και θα προκαλούσαν κάποιο επεισόδιο», είπε.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, του έδωσαν μια συμβουλή που δύσκολα θα ξεχάσει.

«Ο αστυνομικός μου είπε: “Μην το παίξεις Μπάτμαν. Δεν είσαι ο Μπάτμαν. Απλώς κάλεσε την αστυνομία“», θυμάται χαρακτηριστικά.

Τι αναζητούν κάτω από τη γη;

Μετά το περιστατικό στην Αστόρια, καταγράφηκαν ακόμη δύο παρόμοιες περιπτώσεις στο Μπρούκλιν, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από τις υπόγειες «εξαφανίσεις» των αγνώστων.

Την Τρίτη (02.06.2026), στη πολυσύχναστη διασταύρωση του Γουίλιαμσμπεργκ όπου εντοπίστηκε η δεύτερη ομάδα, ο κάτοικος της περιοχής Άντονι Πέρντι δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι άγνωστοι κατέβηκαν στους υπονόμους απλώς από περιέργεια ή για εξερεύνηση.

«Έμοιαζαν να ψάχνουν κάτι σημαντικό, ίσως χρήματα ή να σχεδίαζαν να κάνουν κακό σε κάποιον», είπε. «Δεν πρόκειται για παιχνίδι ή διασκέδαση. Μιλάμε για επτά ενήλικες ανθρώπους που κατεβαίνουν εκεί κάτω μέσα στη νύχτα. Κάτι πρέπει να συμβαίνει, φίλε».

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρά τους. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των διωκτικών αρχών, η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι οι εισβολείς αναζητούν αντικείμενα αξίας που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα, είτε κατά λάθος είτε έπειτα από εγκληματικές ενέργειες.

«Πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν και τι ακριβώς έκαναν εκεί κάτω», δήλωσε ο πρώην διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και αναλυτής θεμάτων ασφάλειας, Τζον Μόναχαν.

Ένα επικίνδυνο υπόγειο δίκτυο

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι οι υπόνομοι της Νέας Υόρκης κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Το δίκτυο μπορεί να περιέχει τοξικά και δυνητικά θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, ξαφνικές πλημμύρες και άλλες παγίδες που μπορούν να αποβούν μοιραίες για όποιον επιχειρήσει να κινηθεί εκεί χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάλληλο εξοπλισμό.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έδειξαν ζημιές στις υποδομές των αποχετεύσεων, ενώ η αστυνομία τονίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης απειλής για τη δημόσια ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής, το μυστήριο παραμένει άλυτο. Και όσο οι «άνθρωποι-τυφλοπόντικες» συνεχίζουν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται μέσα από τα φρεάτια της πόλης, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει στα σκοτεινά τούνελ που απλώνονται κάτω από τα πόδια τους.