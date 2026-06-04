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Ισραήλ: «Συνεχίζονται προς το παρόν οι επιχειρήσεις στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός», λέει ο υπουργός Άμυνας

Λιβανικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός
Καπνός υψώνεται από το νότιο Λίβανο, μετά από ισραηλινές επιδρομές, όπως φαίνεται από τη Ναμπατιέχ, Λίβανος
Καπνός υψώνεται από το νότιο Λίβανο, μετά από ισραηλινές επιδρομές, όπως φαίνεται από τη Ναμπατιέχ, Λίβανος / REUTERS
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Το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο και οι λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν, δήλωσε την Πέμπτη (04.06.2026) ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Τα σχόλια του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς έγιναν, αφού ο Λίβανος και το Ισραήλ ανακοίνωσαν την Τετάρτη (03.06.2026) ότι συμφώνησαν στη διάρκεια συνομιλιών στην Ουάσινγκτον να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία εξαρτάται από το αν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός από τη μαχητική σιιτική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε ότι πραγματοποιούνται ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, μερικές ώρες αφού ανακοινώθηκε η  ισραηλινολιβανική συμφωνία. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανακοίνωσε πλήγματα ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες του νότιου Λιβάνου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα απ’ αυτά προκάλεσε θύματα, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Σε δήλωσή του, ο Κατς λέει ότι στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή που το Ισραήλ αποκαλεί ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένης της περιοχής του Κάστρου Μποφόρ, ενός φρουρίου 900 ετών που κατελήφθη στο Σάββατο από το Ισραήλ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει «να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή» ενώ έχει «ελευθερία δράσης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, για να πλήττει τη Βηρυτό ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και ισραηλινού εδάφους».

Ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, σε μια νέα υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Είχαν προηγουμένως συμφωνήσει σε κατάπαυση των εχθροπραξιών τον Απρίλιο, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε και τον Μάιο, όμως οι βιαιότητες συνεχίσθηκαν.

Αεροπορικοί συναγερμοί στο βόρειο Ισραήλ

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, εξαιτίας «διείσδυσης εχθρικού αεροσκάφους».

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες πριν από λίγο για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους στη ζώνη του Κφαρ Γιουβάλ, αναγνωρίσθηκε ένας ύποπτος αεροπορικός στόχος», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το επεισόδιο τελείωσε. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας», πρόσθεσαν.

Συναγερμός είχε επίσης σημάνει επίσης για τον ίδιο λόγο στο Άραμπ αλ-Άραμς, ένα άλλο μεθοριακό χωριό. Ο στρατός ανακοίνωσε τελικά πως είχε κάνει λάθος αναγνώριση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε σήμερα «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον. «Η κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο είναι ένα σοβαρό λάθος και μια αυταπάτη συμβούλων οι οποίοι παρασύρουν τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) σε κακές αποφάσεις», έγραψε ο υπουργός στο X.

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