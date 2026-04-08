New York Times: Ο Adam Back είναι ο μυστηριώδης δημιουργός του Bitcoin – «Δεν είμαι ο Satoshi Nakamoto» απαντά ο ίδιος

Στο κυνήγι για την αληθινή ταυτότητα του δημιουργού του Bitcoin, Satoshi Nakamoto ρίχτηκαν οι New York Times και κατέληξαν ότι είναι ο Adam Back. Ο ίδιος, όμως, το αρνείται κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι η ταυτότητα του Satoshi παραμένει μυστήριο – ένα μυστήριο που, όπως λέει, είναι θετικό για το μέλλον του Bitcoin, καθώς διατηρεί ζωντανή τη γοητεία και τη δύναμη του κρυπτονομίσματος.

Το άρθρο των New York Times συγκρίνει emails και αναρτήσεις του Back με εκείνα του Satoshi, εντοπίζοντας ομοιότητες, ενώ η ανάλυση της διαδικτυακής του δραστηριότητας συμπίπτει χρονικά με την εξαφάνιση του μυστηριώδους δημιουργού, λίγο μετά τη δημοσίευση της λευκής βίβλου του Bitcoin. Ο Adam Back κάνει λόγο για «συνδυασμό συμπτώσεων».

Από τη στιγμή που το Bitcoin παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2008, η πραγματική ταυτότητα του δημιουργού του ήταν ένα άλυτο μυστήριο. Ο εμπνευστής του υιοθέτησε το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ταυτοποιηθεί οριστικά κάποιο πρόσωπο ως ο Satoshi – ένας άνθρωπος που θεωρείται πλέον, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους πλουσιότερους στον κόσμο.

Ωστόσο, έπειτα από εκτενή έρευνα που αξιοποίησε τεχνητή νοημοσύνη και ειδικούς στη γλωσσολογική ανάλυση, οι New York Times υποστηρίζουν ότι αποκάλυψαν τον ανώνυμο αρχιτέκτονα του Bitcoin, ο οποίος κρατά μυστική την ταυτότητά του εδώ και 17 χρόνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται για τον Adam Back, έναν 55χρονο Βρετανό επιστήμονα υπολογιστών, που θεωρείται πρωτοπόρος του ψηφιακού νομίσματος, το οποίο επιτρέπει κρυπτογραφημένες συναλλαγές απευθείας μεταξύ χρηστών, χωρίς την ανάγκη κεντρικής τράπεζας.

Αν αυτό ισχύει, ο κρυπτογράφος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Έξετερ, έχει αποκτήσει μια τεράστια περιουσία: σύμφωνα με την «παράδοση» του Bitcoin, ο Satoshi έβγαλε περίπου 1,1 εκατομμύρια νομίσματα στα πρώτα του βήματα – ένα απόθεμα που σήμερα αποτιμάται σε περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα των New York Times

Στο εκτενές άρθρο της New York Times από τον Γαλλο-Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο John Carreyrou, τα emails και οι αναρτήσεις του Back συγκρίνονται με αυτά του Satoshi, εμφανίζοντας εντυπωσιακές ομοιότητες. Η έρευνα βασίστηκε επίσης σε ανάλυση του στιλ (stylometric analysis), υποστηρίζοντας ότι το γράψιμο του Back μοιράζεται χαρακτηριστικά με εκείνο του Satoshi, όπως συνήθειες μορφοποίησης, ιδιομορφίες στη χρήση παύλας και κοινή τεχνική ορολογία. Ωστόσο, η αναφορά δεν παρουσίασε την ανάλυση ως αποδεικτικό στοιχείο.

Bitcoin’s founder, Satoshi Nakamoto, has remained hidden for 17 years. A trail of clues — and a year of digging by our reporter, John Carreyrou — led us to a 55-year-old computer scientist in El Salvador named Adam Back. https://t.co/s6Jy00IDdk — The New York Times (@nytimes) April 8, 2026

Μια ανάλυση της διαδικτυακής δραστηριότητας του Back δείχνει επίσης ότι συνέπεσε χρονικά με την εξαφάνιση του Satoshi, λίγο μετά τη δημοσίευση της λευκής βιβλίου του Bitcoin – του μανιφέστου που περιγράφει τη φιλοσοφία του.

Σε δηλώσεις του στο BBC μέσω X, ο 55χρονος Back, ένας από τους βασικούς προγραμματιστές του Bitcoin, τόνισε: «Δεν είμαι ο Satoshi, αλλά ήμουν από νωρίς επικεντρωμένος στις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις της κρυπτογραφίας, της διαδικτυακής ιδιωτικότητας και του ηλεκτρονικού χρήματος».

Χαρακτήρισε μάλιστα την έρευνα της New York Times ως παράδειγμα «βέβαιης προκατάληψης» και υπογράμμισε ότι πολλά από τα στοιχεία βασίζονται σε συμπτώσεις και κοινά ενδιαφέροντα.

Στο X, ο Back απάντησε μετά το δημοσίευμα ότι εκείνος απουσίαζε από τα φόρουμ του Bitcoin την περίοδο που ο Satoshi ήταν πιο ενεργός, και εμφανίστηκε ξανά αφού ο Satoshi είχε εξαφανιστεί, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα «έκανα πολλά σχόλια» στα φόρουμ εκείνη την περίοδο.

Σημείωσε ότι τα υπόλοιπα στοιχεία της New York Times είναι «συνδυασμός συμπτώσεων και παρόμοιων φράσεων από άτομα με παρόμοιες εμπειρίες και ενδιαφέροντα».

i’m not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Η γοητεία γύρω από τον Satoshi δεν αφορά μόνο το μυστήριο της ταυτότητάς του, αλλά και τον τεράστιο πλούτο που κατέχει. Αν εξακολουθεί να ελέγχει το αρχικό πορτοφόλι με τα πρώτα Bitcoin, η αξία του σήμερα θα ξεπερνούσε τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Το απόθεμά του, πάνω από ένα εκατομμύριο Bitcoin, αντιπροσωπεύει το 5% όλων των νομισμάτων, καθώς ο ίδιος είχε αποφασίσει ότι ποτέ δεν θα υπερβαίνονταν τα 21 εκατομμύρια.

Στο X, ο Back αστειεύτηκε: «Καταριέμαι τον εαυτό μου που δεν ασχολήθηκα το 2009», έγραψε.



Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος «αποκαλύπτεται» ως Satoshi. Το 2024, ένα ντοκιμαντέρ του HBO ονόμασε τον Καναδό ειδικό Peter Todd, ενώ την ίδια χρονιά ο Βρετανός Stephen Mollah δήλωσε ότι είναι ο Satoshi, χωρίς όμως να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Παλιότερα, άρθρα και έρευνες είχαν προτείνει τον Dorian Nakamoto και τον Craig Wright, αλλά οι ισχυρισμοί τους απορρίφθηκαν από την κοινότητα και τη δικαιοσύνη.

Για πολλούς στην κοινότητα του Bitcoin, η διατήρηση της ταυτότητας του Satoshi μυστική αποτελεί κομμάτι της γοητείας και της δύναμης του κρυπτονομίσματος. Ο Back, επιβεβαιώνοντας αυτήν τη στάση, ανέφερε: «Δεν ξέρω ποιος είναι ο Satoshi και νομίζω ότι αυτό είναι καλό για το Bitcoin».