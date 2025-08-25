Κόσμος

New York Times: Ο Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει στη «διπλωματία των ηγετών» με τον Πούτιν αλλά προκαλεί στρατηγική σύγχυση

Ο Αμερικανός πρόεδρος προτιμά τις απευθείας συναντήσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αντί μιας συνεκτικής στρατηγικής αλλά δέκα ημέρες μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Reuters / Kevin Lamarque

«Τίποτα δεν θα συμβεί αν δεν συναντηθούμε με τον Πούτιν», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα Μαΐου μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος. Πιστός στη δική του αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις, επενδύει στην άμεση επαφή των ηγετών για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αμερικανική βάση στο Άνκορατζ, δεν έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντούσε και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί. Και ενώ διαβεβαίωνε τους Ευρωπαίους ότι η Μόσχα θα δεχόταν δύναμη ειρηνευτικής αποστολής στην Ουκρανία, η Ρωσία απαίτησε στη συνέχεια να συμμετέχει η ίδια, μπερδεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές.

Η ανάλυση των New York Times επισημαίνει τη σύγχυση: άλλοτε ο Τραμπ εμφανίζεται ως μεσολαβητής ικανός να αποσπάσει παραχωρήσεις, άλλοτε ως σύμμαχος του Κιέβου. Στα κοινωνικά δίκτυα, μάλιστα, υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν είχε «καμία πιθανότητα να νικήσει» χωρίς να μπορεί να πλήξει το ρωσικό έδαφος, κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν ότι της απαγόρευσε να «αντεπιτεθεί».

Υποσχέσεις που θυμίζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Στο Άνκορατζ, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη. Λίγες ημέρες αργότερα, παραδέχθηκε ότι έχει αμφιβολίες, υποσχόμενος να «διαλέξει στρατόπεδο» ανάλογα με τα αποτελέσματα. Η τακτική αυτή θυμίζει, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, τη διπλωματία-σόου με τον Κιμ Γιονγκ Ουν: πολλές χειραψίες και εντυπωσιακές εικόνες, αλλά κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο πρώην Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Ίβο Ντάαλντερ, χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «αυτογκόλ»: ξεκίνησε με μια ενιαία δυτική θέση υπέρ της εκεχειρίας, αλλά την εγκατέλειψε χωρίς να αποσπάσει καμία παραχώρηση.

Ασφάλεια ή ασάφεια

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά με πιθανή συνδρομή της Γαλλίας, της Βρετανίας ή της Γερμανίας. Μια γραμμή που αντιφάσκει με προηγούμενες θέσεις του και εντείνει την ασάφεια για τη δέσμευση της Ουάσιγκτον.

Την ώρα που ο Μπάιντεν τόνιζε την παρανομία της ρωσικής εισβολής και συγκέντρωνε αποδείξεις για εγκλήματα πολέμου, ο Τραμπ αποδυνάμωσε αυτούς τους μηχανισμούς και έσπειρε αμφιβολίες για τις ευθύνες.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ουκρανοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Οι διαφορές ως προς τον ορισμό των «εγγυήσεων ασφαλείας» δείχνουν για ακόμη μια φορά την έλλειψη σαφήνειας στη στρατηγική των ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λιβύη: Ο Χάφταρ συναντήθηκε με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών – Συζήτησαν για το μεταναστευτικό
Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στις θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στις σχέσεις μεταξύ Βεγγάζης και Άγκυρας, «με τρόπο που εξυπηρετεί τα κοινά τους συμφέροντα»
Ο Χαλίφα Χάφταρ με τον Ιμπραήμ Καλίν
3
Γερμανία: «Θα συμμετέχουμε στις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για να μην τολμήσει ο Πούτιν να επιτεθεί ξανά»
Το Βερολίνο ξεκαθαρίζει την στάση του για σαφή και έμπρακτη υποστήριξη του Κιέβου μετά τις πρόσφατες συνομιλίες Τραμπ με Πούτιν και Ευρωπαίους ηγέτες
Ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπεϊλ με τον Ουκρανό Υπουργό Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο 1
Guardian: Πώς ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι «άδειασε» τον Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί του μετά την αποτυχημένη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του χρόνου, αλλά ο Ζαλούζνι τον απέρριψε
Βαλέρι Ζαλούζνι 2
Newsit logo
Newsit logo