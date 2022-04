Πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Νιγηρία από την έκρηξη σε μία παράνομη πετρελαϊκή αποθήκη. Απανθρακωμένα πτώματα κείτονται στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

Η έκρηξη στην παράνομη αποθήκη διύλισης πετρελαίου στην επικράτεια της πολιτείας Ρίβερς στη Νιγηρία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 100 άνθρωποι, έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο της τοπικής κυβέρνησης και τη ΜΚΟ Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), το Μεγάλο Σάββατο (23.04.2022).

A local official says an explosion at an illegal oil refining

depot in Nigeria’s Rivers State has killed about 100 people



For more on this and other news visit https://t.co/NEDMP2uP6W