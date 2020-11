Νικόλ Μαλλιωτάκη: Η Κρητικιά που περνάει το κατώφλι του Κογκρέσου

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα του προεδρικού θρίλερ όπως έχει εξελιχθεί η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν ένα είναι σίγουρο πως η νέα βουλή των αντιπροσώπων θα έχει ελληνικό άρωμα, καθώς η μέχρι πρότινος πολιτειακή βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Νικόλ Μαλλιωτάκη, με 57,9% στο 95% των ψήφων κλέβει και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τη νίκη, από τον Μαξ Ρόουζ των Δημοκρατικών.

Η 39χρονη Ελληνοκουβανή εισέρχεται μετά από μεγάλο αγώνα που έδωσε για πρώτη φορά στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης η οποία καλύπτει κομμάτι του Μπρούκλιν και του Στέιτεν Άιλαντ.

I’m at P.S.48 in Stapleton #StatenIsland . Thank you to all our dedicated volunteers helping today to preserve America and STOP Socialism. pic.twitter.com/DNdzU8xRzn

Την στήριξη του στο πρόσωπο της έχει δείξει ανοιχτά μέσα από αναρτήσεις στου twitter αρκετές φορές και ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον περασμένο Φεβρουάριο μάλιστα ο ίδιος έγραψε για την Ελληνοαμερικανίδα Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Την χρειαζόμαστε να κερδίσει τον Μαξ Ρόουζ, ο οποίος ψήφισε για την παραπομπή μου. Η Νικόλ είναι δυνατή στην καταπολέμηση του εγκλήματος, στηρίζει το μεταναστευτικό, την περικοπή των φόρων ενώ αγαπάει τις ένοπλες δυνάμεις και τους βετεράνους. Η Νικόλ έχει την πλήρη και απόλυτη στήριξή μου».

Λίγη ώρα αργότερα εκείνη απάντησε: «Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στην ομάδα σας».

Γεννημένη το 1980 και με καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης, η Νικόλ Μαλλιωτάκη είναι το ανερχόμενο αστέρι της αμερικανικής Βουλής. Κατάφερε να ξεχωρίσει και να διακριθεί για το έργο της ανάμεσα σε εκατοντάδες νομοθέτες και πολιτικούς και παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε στις ΗΠΑ, στο αίμα της κυλά ελληνικό αίμα, καθώς έλκη την καταγωγή της από την Σητεία της Κρήτης.

Good luck to one of the HARDEST working women in the business. Nicole is a strong advocate for her community and is exactly what #StatenIsland needs. Best of all, she has a heart of gold and has an amazing team around her.



Rootin’ for you. 💪🏽💪🏽💪🏽 @NMalliotakis pic.twitter.com/ur7w5q0ZAk