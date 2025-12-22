Κόσμος

Νικολά Σαρκοζί: Από τη φυλακή για διακοπές στη Γουαδελούπη αγκαλιά με την Κάρλα Μπρούνι – Νέο βίντεο

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Νικολά Σαρκοζί εθεάθη να τρέχει στην παραλία στο Bourg de Sainte-Anne χωρίς να φορά το βροχιολάκι στο πόδι
Νικολά Σαρκοζί / Κάρλα Μπρούνι
Φωτογραφία αρχείου / Vianney Le Caer / Invision/AP

Από τα κάγκελα της φυλακής στη Γουαδελούπη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Μετά τις φωτογραφίες που τον έδειχναν να τρέχει σε πασίγνωστη παραλία του νησιού χωρίς να φορά το βραχιολάκι στο πόδι, τώρα νέο βίντεο τον δείχνει να διασκεδάζει παρέα με την αγαπημένη του Κάρλα Μπρούνι.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε για χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι ο οποίος φέρεται να στήριξε προεκλογική εκστρατεία του το 2012. Αφού έμεινε 20 ημέρες στη φυλακή αποφυλακίστηκε και τέθηκε -υποτίθεται- σε κατ’ οίκον περιορισμό. Από ότι φαίνεται αυτός ο περιορισμός δεν τον «ακούμπησε» στην πραγματικότητα. Ο Νικολά Σαρκοζί πήρε ειδική άδεια και έτσι, παρέα με την Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους και τον σωματοφύλακά τους βρέθηκαν στη Γουαδελούπη στις 19 Δεκεμβρίου και προκάλεσαν παγκόσμιες αντιδράσεις.

Στο νέο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται να χαλαρώνει με την σύζυγό του και να αγναντεύει τη θάλασσα φορώντας μαγιό.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Νικολά Σαρκοζί έτρεχε στην παραλία στο Bourg de Sainte-Anne χωρίς να φορά το βροχιολάκι στο πόδι.

