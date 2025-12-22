Νικολά Σαρκοζί: Από τη φυλακή για διακοπές στη Γουαδελούπη αγκαλιά με την Κάρλα Μπρούνι – Νέο βίντεο

Από τα κάγκελα της φυλακής στη Γουαδελούπη ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Μετά τις φωτογραφίες που τον έδειχναν να τρέχει σε πασίγνωστη παραλία του νησιού χωρίς να φορά το βραχιολάκι στο πόδι, τώρα νέο βίντεο τον δείχνει να διασκεδάζει παρέα με την αγαπημένη του Κάρλα Μπρούνι.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε για χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι ο οποίος φέρεται να στήριξε προεκλογική εκστρατεία του το 2012. Αφού έμεινε 20 ημέρες στη φυλακή αποφυλακίστηκε και τέθηκε -υποτίθεται- σε κατ’ οίκον περιορισμό. Από ότι φαίνεται αυτός ο περιορισμός δεν τον «ακούμπησε» στην πραγματικότητα. Ο Νικολά Σαρκοζί πήρε ειδική άδεια και έτσι, παρέα με την Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους και τον σωματοφύλακά τους βρέθηκαν στη Γουαδελούπη στις 19 Δεκεμβρίου και προκάλεσαν παγκόσμιες αντιδράσεις.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont aperçus dans un Beach Club en Guadeloupe.pic.twitter.com/Vs0NFU03Sw — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 21, 2025

Στο νέο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται να χαλαρώνει με την σύζυγό του και να αγναντεύει τη θάλασσα φορώντας μαγιό.

Alors qu’il est placé SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE, Nicolas Sarkozy s’est envolé pour UNE SEMAINE DE VACANCES en Guadeloupe, en compagnie de son épouse Carla Bruni, de leur fille Giulia et de son agent de sécurité, après avoir obtenu une AUTORISATION EXCEPTIONNELLE de… pic.twitter.com/bqIsbJlsQQ — Impact (@ImpactMediaFR) December 20, 2025

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Νικολά Σαρκοζί έτρεχε στην παραλία στο Bourg de Sainte-Anne χωρίς να φορά το βροχιολάκι στο πόδι.