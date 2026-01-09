Νίκος Χριστοδουλίδης: Προκαλώ όποιον έχει στοιχεία για χρηματισμό μου να τα καταθέσει στις αρχές

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφορικά με το βίντεο που διέρρευσε την Πέμπτη (08.01.2026) στο «Χ», το οποίο αφήνει σκιές για μίζες και παρέμβαση στη λειτουργία της κυπριακής κυβέρνησης.

«Προκαλώ οποιοδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανένα δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς», είπε ακόμα και υπογράμμισε ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα και θα τη συνεχίσω διότι είναι προς όφελος της χώρας μας και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα».

Νωρίτερα, μιλώντας στο Sigma Live, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί τις συνομιλίες καθ’ αυτές, αλλά θεωρούν ότι έχει γίνει τεχνητή συρραφή και μοντάζ.

Μάλιστα υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και της κυβέρνησης, σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας διερευνούν την προέλευση του βίντεο, ενώ εντός της ημέρας – όπως είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος- αναμένεται η τεχνική έκθεση για την αυθεντικότητά του.

Ο Γιάννης Αντωνίου υπογράμμισε την ανάγκη να μην υιοθετούνται αβασάνιστα συμπεράσματα από το κοινό, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και νόμιμο πλαίσιο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί παράνομων χρηματικών συναλλαγών ή επιρροής σε κρατική πολιτική δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία.