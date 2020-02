Ο διάσημος τραγουδοποιός της ροκ και άρτι πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης Νιλ Γιανγκ προέτρεψε σήμερα υπέρ της ψήφου στον Μπέρνι Σάντερς, υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, διατρανώνοντας πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «μία ντροπή» για τη χώρα.

Σε ανοικτή του επιστολή στο διαδίκτυο, ο γνωστός καλλιτέχνης στηλιτεύει την καταστροφή, που κατ’ αυτόν δρομολογεί ο Τραμπ, «των κοινών μας φυσικών πηγών, του περιβάλλοντός μας και των σχέσεών μας με τους φίλους μας σε όλον τον κόσμο».

«Είστε μία ντροπή για τη χώρα μου», ξιφουλκεί ο Νιλ Γιανγκ

«Δεν κρίνω όσους σας ψήφισαν. Στηρίζω το δικαίωμά τους να εκφράζονται, ακόμη κι όταν τους έχουν πει ψέμματα και πίστευσαν στις απάτες αυτές, αυτοί είναι αληθινοί Αμερικανοί», προσθέτει ο 74χρονος τραγουδοποιός.

Ο Καναδός στην καταγωγή του Γιανγκ, που για πολλές δεκαετίες διαμένει στις ΗΠΑ πρόσφατα πήρε την αμερικανική υπηκοότητα προκειμένου να μπορέσει να ψηφίσει στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Στην επιστολή του, ο Γιανγκ καλεί τους πάντες να στηρίξουν τον Σάντερς, εκτιμώντας πως ο Δημοκρατικός υποψήφιος επιδικώκει «να προστατεύσει άμεσα το μέλλον των παιδιών μας».

Επικριτικός ο Νιλ Γιανγκ!

Επίσης, ο μουσικός επέκρινε τη χρήση τραγουδιών του από το επιτελείο του Τραμπ στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, καίτοι παραδέχεται πως δεν μπορεί να κάνει κάτι για να το απαγορεύσει.

«Κάθε φορά που το Keep on Rockin’ in a Free World (Συνέχισε να ροκάρεις σ’ έναν ελεύθερο κόσμο), ή κάποιο άλλο από τα τραγούδια μου ακούγεται στις συγκεντρώσεις μου, ελπίσω πως καταλαβαίνεται το νόημα της φωνής μου. Είναι η φωνή ενός αμερικανού πολίτη που πληρώνει τους φόρους του και που δεν σας υποστηρίζει», υποπγραμμίζει ο Γιανγκ.

Στο παρελθόν ο Τραμπ έχει δηλώσει πως του αρέσει ιδιαίτερα η μουσική του Γιανγκ: «άκουγα τη μουσική του για πολλά χρόνια», είχε δηλώσει το 2008 στο περιοδικό Rolling Stone.

Με πάνω από 40 δίσκους στο ενεργητικό του, ο Νιλ Γκανγκ κυκλοφόρησε πέρυσι ένα τελευταίο άλμπουμ, με τίτλο «Κολοράντο» και αφιερωμένο στην προστασία του κλίματος.