Νιου Τζέρσεϊ: Εκκενώθηκε εκτάκτως το διεθνές αεροδρόμιο Newark μετά από αναφορές για καπνό

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στο LaGuardia Airport στη Νέα Υόρκη
Εκκενώθηκε εκτάκτως το διεθνές αεροδρόμιο Newark στο Νιου Τζέρσεϊ το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026), έπειτα από αναφορές για καπνό μέσα στον πύργο ελέγχου, προκαλώντας διακοπή των πτήσεων και καθυστερήσεις για εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Οι αξιωματούχοι της FAA δήλωσαν ότι το προσωπικό του πύργου ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο Newark αναγκάστηκε να εκκενώσει αμέσως, ενεργοποιώντας προσωρινή απαγόρευση απογείωσης και προσγείωσης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμιά της.

Ένας εκπρόσωπος της FAA δήλωσε ότι δεν υπήρξε φωτιά και οι ελεγκτές εκκένωσαν τον πύργο ελέγχου εξαιτίας οσμής καμένου που προερχόταν από έναν ανελκυστήρα.

Η αναστάτωση σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά από ένα θανατηφόρο δυστύχημα στο LaGuardia Airport, όπου πτήση της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο έδαφος το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι.

