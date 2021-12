Η Μαρία Ρέσα, δημοσιογράφος από τις Φιλιππίνες και μια από τις νικήτριες του Νόμπελ Ειρήνης για το 2021, εξασφάλισε χθες Δευτέρα (6.12.2021) την έγκριση της δικαιοσύνης της πατρίδας της για να ταξιδέψει στο Όσλο ώστε να παραλάβει προσωπικά το βραβείο της.

Η δημοσιογράφος Μαρία Ρέσα, 58 ετών, έπρεπε να ζητήσει άδεια από τρία δικαστήρια των Φιλιππίνων για να πάει να παραλάβει αυτοπροσώπως το Νόμπελ Ειρήνης, διότι το τρέχον διάστημα είναι ελεύθερη με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής της μετά την καταδίκη της για συκοφαντική δυσφήμιση την περασμένη χρονιά.

Μάλιστα, η απόφαση του εφετείου, αρμόδιου για φορολογικές υποθέσεις, δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, ότι επιτρέπει στη συνιδρύτρια του ειδησεογραφικού ιστότοπου Rappler να ταξιδέψει στη Νορβηγία από την 8η ως τη 13η Δεκεμβρίου.

Η ίδια, άλλοτε ανταποκρίτρια του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, αντέδρασε θετικά δηλώνοντας πως νιώθει «πολύ καλά» αφού ξεπέρασε και το τελευταίο δικαστικό εμπόδιο που αντιμετώπιζε.

Η Μαρία Ρέσα, ήταν η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης τον περασμένο Οκτώβριο, μαζί με τον Ρώσο δημοσιογράφο Ντμίτρι Μουράτοφ, με την επιτροπή να εξηγεί πως τους επέλεξε εξαιτίας των αγώνων τους για την υπεράσπιση «της ελευθερίας της έκφρασης». Άλλωστε η Φιλιππινέζα δημοσιογράφος δεν φείδεται επικρίσεων σε βάρος του προέδρου της χώρας, του Ροντρίγκο Ντουτέρτε.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT