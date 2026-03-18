Κόσμος

Νορβηγία: Επτά χρόνια κάθειρξη πρότεινε ο εισαγγελέας για τον γιο της Μέτε-Μάριτ που κατηγορείται για 4 βιασμούς

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι δήλωσε αθώος - Αύριο Πέμπτη (19.03.2026) ολοκληρώνεται η δίκη
Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι με τη μητέρα του πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ / Lise Aserud / NTB via AP, archivo

Ο εισαγγελέας στο Όσλο της Νορβηγίας ζήτησαν την Τετάρτη (18.03.2026) ποινή φυλάκισης 7 ετών και 7 μηνών για τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιο της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, για τις κατηγορίες ότι βίασε τέσσερις γυναίκες, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία και άλλα εγκλήματα. Η δίκη, που διεξήχθη στο Όσλο και διήρκησε επτά εβδομάδες, έχει καθηλώσει τη Νορβηγία και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη. 

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας όταν η μητέρα του, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, παντρεύτηκε, το 2001, τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του, περιλαμβανομένων αυτών για βιασμό, ενώ αποδέχθηκε μερικές ήσσονες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά, οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς δίπλωμα σε ισχύ.

Η δίκη, η οποία διήρκεσε επτά εβδομάδες και πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη, παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον στην σκανδιναβική χώρα, καθώς στη διάρκειά της έγιναν λεπτομερείς αναφορές στον εθισμό του Χόιμπι στα ναρκωτικά, στα βίντεο σεξουαλικών συνευρέσεων που είχε ο ίδιος τραβήξει, καθώς και σε περισσότερα από 800 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία περιλαμβάνονταν στα στοιχεία της δίκης.

Η δίκη συνέπεσε με τη δημόσια συγγνώμη της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ επειδή επέδειξε «κακή κρίση» διατηρώντας επαφές με τον αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν μετά την καταδίκη του το 2008.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η συνολική δημοτικότητα της μοναρχίας έχει πληγεί εξαιτίας αυτών των δύο υποθέσεων.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Χόιμπι πρέπει να αντιμετωπισθεί όπως οποιοσδήποτε άλλος Νορβηγός, χωρίς να του επιβληθεί ούτε αυστηρότερη ούτε ηπιότερη ποινή επειδή είναι μέλος της πιο εξέχουσας οικογένειας της χώρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
79
79
55
54
Newsit logo
Newsit logo