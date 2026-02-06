Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ ζητά ξανά συγγνώμη «από τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα» για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Επστάιν

Δύσκολα είναι τα πράγματα για τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, μετά την αποκάλυψη για τις σχέσεις που είχε η διάδοχος του θρόνου Μέτε – Μάριτ με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ ζήτησε σήμερα Παρασκευή 06.02.2026, ξανά συγγνώμη για τη φιλία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν κάνοντας την κατάσταση για τη σκανδιναβική βασιλική οικογένεια ακόμη πιο δύσκολη με ακόμη ένα σκάνδαλο να προστίθεται στη λίστα.

«Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έχω θέσει τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το παλάτι.

Η κατάσταση μπλέχτηκε ακόμη περισσότερο με τα νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν και δημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή και περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω emails μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Επστάιν, αφότου κρίθηκε ένοχος για παιδεραστία το 2008.

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα διάδοχος απολογήθηκε για τις επαφές της με τον Επστάιν τα χρόνια μετά το 2008, δηλαδή αφού αυτός ο τελευταίος είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα και είπε μεταξύ άλλων ότι έδειξε κακή κρίση.

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν σχέσεις του πρώην υπουργού της των Εξωτερικών με τον Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του σκανδάλου που έχει φέρει στην επιφάνεια επαφές του σεξουαλικού εγκληματία με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οίκων και στελέχη της άκρας δεξιάς.