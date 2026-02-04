Προκαλεί ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας στη δίκη για τους βιασμούς: «Έχω ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση»

Με τη φωνή του να τρέμει και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του άρχισε να καταθέτει σήμερα (04.02.2026) στη δίκη του για βιασμό και πάνω από 30 άλλες σοβαρές κατηγορίες ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε – Μάριτ.

Ο 29χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, εξήγησε αρχικά ότι του είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει, αρνήθηκε τις τέσσερις κατηγορίες για βιασμό καθώς και άλλες σοβαρές κατηγορίες εναντίον του και στη συνέχεια παραπονέθηκε ότι τον ακολουθεί ο Τύπος από τα τρία του χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος κατέθεσε μετά την πρώτη γυναίκα που τον κατηγορεί για βιασμό, η οποία είπε στο δικαστήριο ότι πιστεύει πως ναρκώθηκε κατά τη διάρκεια ενός after-party στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών του τον Δεκέμβριο του 2018.

Η γυναίκα, που δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, μίλησε για το αίσθημα «προδοσίας και σοκ» όταν οι αστυνομικοί της έδειξαν βίντεο που φέρεται να την κακοποιεί σεξουαλικά, λίγη ώρα αφότου είχαν συναινέσει σε σύντομο σεξ.

Η ίδια είχε ήδη μιλήσει για ένα «μαύρο κενό» στη μνήμη της, δηλώνοντας στο δικαστήριο πίσω από κλειστές πόρτες ότι δεν θυμάται τι συνέβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 29χρονος κατηγορούμενος, που γεννήθηκε τέσσερα χρόνια πριν η μητέρα του, Μέτε-Μαρίτ, παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου της Νορβηγίας, Χάακον, δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας ούτε δημόσιο πρόσωπο.

Χθες Τρίτη (03.02.2026), την πρώτη ημέρα της πολύκροτης δίκης που έχει προκαλέσει έντονη αμηχανία στη βασιλική οικογένεια, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, δήλωσε σήμερα αθώος για τις κατηγορίες βιασμού.

Σήμερα, Τετάρτη (04.02.2026), εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι είχε πολλές εμπειρίες σεξ, ναρκωτικών και αλκοόλ λόγω της έντονης ανάγκης του για επιβεβαίωση.

«Είμαι γνωστός ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα άλλο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση», είπε στους τρεις δικαστές, σύμφωνα με το BBC.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, ξεκίνησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Όσλο υπό το φόντο των αποκαλύψεων γύρω από τον ίδιο και τη μητέρα του.

Η πριγκίπισσα Μέτε – Μάριτ δέχεται αυξανόμενη κριτική μετά την αποκάλυψη ότι μιλούσε μέσω emails με τον Τζέφρι Επστάιν. Η ίδια παραδέχτηκε ότι έδειξε «κακή κρίση».

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο 29χρονος, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, για τις οποίες μπορεί να καταδικασθεί σε κάθειρξη 16 ετών.

Κατηγορείται κυρίως για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον πρώην συντρόφων του και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το χρονικό

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 4 Αυγούστου 2024 ως ύποπτος ότι την προηγούμενη νύκτα είχε επιτεθεί στη σύντροφό του.

Μερικές ημέρες αργότερα, θα πει πως ενήργησε «υπό την επήρεια του αλκοόλ και της κοκαΐνης έπειτα από ένα καβγά» και θα διευκρινίσει ότι πάσχει από «ψυχικές διαταραχές» και ότι δίνει μάχη «από καιρό κατά της εξάρτησης» από τα ναρκωτικά.

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως και άλλα φερόμενα αδικήματα και εγκλήματα, μεταξύ των οποίων οι βιασμοί τεσσάρων γυναικών οι οποίες δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν. Κατηγορείται μάλιστα ότι κινηματογράφησε κάποιους από τους βιασμούς αυτούς.

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία ανακοίνωσε άλλες έξι κατηγορίες, μεταξύ των οποίων μια παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών: το 2020, ο Χόιμπι μετέφερε, απ’ ό,τι φαίνεται χωρίς αντάλλαγμα, 3,5 κιλά μαριχουάνας, κάτι που έχει παραδεχθεί.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, συνελήφθη και πάλι την Κυριακή (01.02.2026), το βράδυ, ως ύποπτος για προσβολή της σωματικής ακεραιότητας, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση απαγόρευσης επαφής.

Συνολικά επτά πρόσωπα φέρονται πως είναι θύματά του.

Η ταυτότητά τους προστατεύεται, με εξαίρεση την Νόρα Χάουκλαντ, μοντέλο και influencer, η οποία εκφράσθηκε δημόσια για τη βία που καταγγέλλει πως υπέστη.

Από το καλοκαίρι του 2022 ως το φθινόπωρο του 2023, ενώ διατηρούσαν σχέση, ο Χόιμπι την είχε χτυπήσει επανειλημμένα στο πρόσωπο, την είχε κλωτσήσει και γρονθοκοπήσει, την είχε αρπάξει από το λαιμό, την είχε ρίξει πάνω σ’ ένα ψυγείο και την είχε εξυβρίσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για το χειρότερο σκάνδαλο που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια είναι ηλικίας 88 ετών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε σήμερα από τον τηλεοπτικό σταθμό TV2, περισσότεροι από 70% των Νορβηγών εκτιμούν ότι η θέση της μοναρχίας έχει εξασθενήσει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο το κοινοβούλιο ψήφισε χθες (03.02.2026) υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας στη χώρα, παρά τα σκάνδαλα.

Το πριγκιπικό ζεύγος δεν θα παραστεί στη δίκη.

Η μητέρα του κατηγορουμένου και μέλλουσα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ δίνει και άλλες μάχες.

Στα 52 της, αντιμετωπίζει μια ανίατη πνευμονική νόσο και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να προχωρήσει σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

Η ετυμηγορία για τον γιο της αναμένεται εβδομάδες μετά το τέλος της δίκης, που προβλέπεται για τις 19 Μαρτίου.